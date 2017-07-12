Египет и Туркмения не подтвердили готовность присоединиться к сделке ОПЕК+

СТАМБУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Египет и Туркмения, с которыми ОПЕК вела переговоры о присоединении к соглашению о сокращении добычи, пока не подтвердили готовности вступить в соглашение, сообщил ТАСС генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах 22 Мирового нефтяного конгресса в Стамбуле.

"Нет прогресса. Мы не встречались больше. Подтверждения не может быть, пока нет встречи", - сказал он.

На встрече ОПЕК+ 25 мая в Вене, когда действие соглашения было продлено на девять месяцев, до марта 2018 года, министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех выразил надежду, что две эти страны все-таки присоединятся к соглашению.