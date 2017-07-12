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Египет и Туркмения не подтвердили готовность присоединиться к сделке ОПЕК+

Экономика и бизнес
12 июля, 13:43 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 12, июля. /ТАСС

По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, подтверждение не может быть получено без дополнительной встречи

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СТАМБУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Египет и Туркмения, с которыми ОПЕК вела переговоры о присоединении к соглашению о сокращении добычи, пока не подтвердили готовности вступить в соглашение, сообщил ТАСС генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах 22 Мирового нефтяного конгресса в Стамбуле.

"Нет прогресса. Мы не встречались больше. Подтверждения не может быть, пока нет встречи", - сказал он.

На встрече ОПЕК+ 25 мая в Вене, когда действие соглашения было продлено на девять месяцев, до марта 2018 года, министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех выразил надежду, что две эти страны все-таки присоединятся к соглашению.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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