"Роснефть" победила на аукционе за Эргинское месторождение, предложив 20,07 млрд руб.

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам аукциона получила право на разработку Эргинского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, одного из крупнейших нераспределенных разведанных месторождений в России, предложив за него 20,071 млрд руб., сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
"Право на разработку Эргинского месторождения по итогам аукциона получила "Роснефть". Размер разового платежа по итогам аукциона составил 20,071 млрд руб. Всего было сделано 17 шагов", - сказал Донской.
Заявки на участие в торгах подавали "Роснефть", "Газпромнефть - Хантос", "ПионерГео" и "РН-Уватнефтегаз".
Роснедра допустили к торгам всех претендентов.
По словам Донского, разработка месторождения будет высокорентабельной.
"Мы уверены, его разработка (Эргинского месторождения - прим. ред.) будет иметь высокую рентабельность, поскольку участок недр имеет очень удачное расположение - вблизи инфраструктуры и уже разрабатываемых месторождений, что значительно снижает издержки", - добавил Донской.
Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - последнее крупное нераспределенное разведанное месторождение в России площадью 762,8 кв км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн тонн. Стартовый платеж по аукциону был установлен на уровне 7,4 млрд рублей, прием заявок на участие в нем был завершен 16 июня.