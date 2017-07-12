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"Роснефть" победила на аукционе за Эргинское месторождение, предложив 20,07 млрд руб.

Экономика и бизнес
12 июля, 13:27 дата обновления: 12 июля, 13:40 UTC+3

Заявки на участие в торгах подавали "Роснефть", "Газпромнефть - Хантос", "ПионерГео" и "РН- Уватнефтегаз"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам аукциона получила право на разработку Эргинского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, одного из крупнейших нераспределенных разведанных месторождений в России, предложив за него 20,071 млрд руб., сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

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"Право на разработку Эргинского месторождения по итогам аукциона получила "Роснефть". Размер разового платежа по итогам аукциона составил 20,071 млрд руб. Всего было сделано 17 шагов", - сказал Донской.

Заявки на участие в торгах подавали "Роснефть", "Газпромнефть - Хантос", "ПионерГео" и "РН-Уватнефтегаз".

Роснедра допустили к торгам всех претендентов.

По словам Донского, разработка месторождения будет высокорентабельной.

"Мы уверены, его разработка (Эргинского месторождения - прим. ред.) будет иметь высокую рентабельность, поскольку участок недр имеет очень удачное расположение - вблизи инфраструктуры и уже разрабатываемых месторождений, что значительно снижает издержки", - добавил Донской.

О месторождении

Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - последнее крупное нераспределенное разведанное месторождение в России площадью 762,8 кв км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн тонн. Стартовый платеж по аукциону был установлен на уровне 7,4 млрд рублей, прием заявок на участие в нем был завершен 16 июня.

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