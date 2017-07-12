Россия вошла в список перспективных стран по уровню развития цифровой экономики

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия вошла в список стран с перспективами занять лидирующие позиции в рейтинге развития цифровой экономики. Об этом говорится в исследовании Digital Evolution Index 2017, который подготовили Mastercard совместно с Школой права и дипломатии имени Флетчера.

Рейтинг отражает прогресс в развитии цифровой экономики стран и уровень интеграции глобальной сети в жизнь людей.

"Россия вошла в рейтинг "перспективных" стран, которые, несмотря на относительно низкий общий уровень дигитализации, находятся на пике цифрового развития и демонстрируют устойчивые темпы роста, что привлекает инвесторов. Кроме того, они обладают потенциалом, который может позволить им занять лидирующие позиции", - говорится в исследовании. Также в эту группу вошли Китай, Кения, Индия, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Чили и Мексика.

В рамках исследования страны были разделены на четыре группы - "лидеры", "перспективные", "с замедляющимся темпом роста" и "проблемные". Лидерами рейтинга, характеризующимися высоким уровнем и быстрыми темпами цифрового развития стали такие страны, как Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль. Проблемными же были признаны ЮАР, Перу, Египет, Греция и Пакистан.

Результаты исследования показывают конкурентоспособность и потенциал развития цифровой экономики в 60 странах. Рейтинг Digital Evolution Index 2017 оценивает каждое государство по 170 уникальным параметрам. Они описывают четыре основных фактора, которые определяют темпы дигитализации - уровень предложения, спрос потребителей на цифровые технологии, институциональная среда, а также инновационный климат.