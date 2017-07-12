"ВКонтакте": идея депутатов о контроле достоверности информации в соцсетях невыполнима

ТАСС, 12 июля. Действующие механизмы регулирования распространения противоправной или недостоверной информации в социальных сетях эффективны, введение дополнительных мер будет избыточным и неисполнимым. Так прокомментировали в соцсети "ВКонтакте" инициативу депутатов "Единой России".

В среду депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли на рассмотрение палаты законопроект, который предусматривает дополнительные механизмы регулирования распространения противоправной и недостоверной информации в соцсетях. Самый обсуждаемый пункт предложений - о штрафах в размере 3-5 млн рублей для граждан за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Штраф для юридических лиц, согласно законопроекту, составит от 30 до 50 млн рублей. За основу был взят опыт Германии.

По словам Боярского, законопроект не предполагает создания какого-то нового регулирующего органа - "следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами пользователи, и операторы крупных соцсетей, которые существуют сегодня и действуют на территории РФ". Он пояснил, что законопроект предполагает, что операторы крупных соцсетей "должны будут создать круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которая должна будет быть заблокирована в течение суток". Кроме того, оператор соцсети обязан будет хранить такие жалобы, чтобы впоследствии они могли стать предметом судебных разбирательств.

"Мы не проверяем и не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента. Собственно, этого и не делает ни одна коммуникационная платформа с пользовательским контентом", - прокомментировали ТАСС инициативу депутатов в пресс-службе "ВКонтакте".

Представитель соцсети отметил, что любой пользователь "ВКонтакте" может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте с помощью кнопки "Пожаловаться". "Мы рассматриваем все жалобы без исключений. У "ВКонтакте" одна из самых больших служб модерации и мы реагируем максимально оперативно - материалы, которые нарушают правила сайта или законодательство, удаляются, а нарушители - блокируются", - рассказали в пресс-службе. Также "ВКонтакте" согласно действующему законодательству РФ обязан реагировать на сигналы регулятора - Роскомнадзора.

"Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и не исполнимы по своей сути", - резюмировали во "ВКонтакте".

Нужно обсудить

В другой популярной в России социальной сети - "Одноклассники" - полагают, что, прежде чем изменять механизмы выявления недостоверной информации в социальных сетях, нужно, в первую очередь, обсудить это с представителями отрасли и экспертами.

Сейчас в "Одноклассниках" уже есть инструмент, с помощью которого пользователи могут в любое время пожаловаться на нежелательный контент. Эти запросы обрабатывают специальные сотрудники группы поддержки. Если выясняется, что контент нарушает законодательство РФ и правила социальной сети, то он блокируется.

"Вопросы по алгоритмам выявления недостоверной информации необходимо, прежде всего, обсудить совместно с соцсетями и представителями профессионального сообщества", - отметили в пресс-службе "Одноклассников".