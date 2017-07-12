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В Кремле считают нормальным перенос сроков сдачи ледокола "Арктика"

Экономика и бизнес
12 июля, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что тема отсрочки ввода в эксплуатацию судна уже поднималась ранее, в том числе главой государства

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. В Кремле не считают критическим перенос сроков ввода ледокола "Арктика" с 2017 года на более поздний срок.

В беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что тема отсрочки ввода в эксплуатацию "Арктики" уже поднималась ранее, в том числе главой государства. "Для проектов такого масштаба это вполне нормально, такие сдвижки практикуются, это очень крупный проект", - отметил представитель Кремля.

"Другое дело, если эта сдвижка вправо перейдет грани разумного, тогда действительно возникает опасность, а такая определенная гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается", - считает Песков. Он добавил, что "работают контрольные органы, которые делают свою работу".

Ранее Росатом сообщил, что "Объединенная судостроительная компания" просила перенести сроки ввода нового ледокола "Арктика", которые предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути. В Росатоме считают, что задержка с вводом в эксплуатацию "Арктики" не приведет к проблемам с доставкой грузов по Северному морскому пути.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что сдача "Арктики" состоится в июне 2019 года. Ледокол был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года.

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