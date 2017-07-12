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Лимузин для президента проекта "Кортеж" получит двигатель мощностью 850 лошадиных сил

Экономика и бизнес
12 июля, 15:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Предполагается, что лимузин будет представлен на инаугурации президента весной 2018 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Лимузин для первых лиц проекта "Кортеж", который сейчас разрабатывает и создает НАМИ, будет оснащен 12-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 850 лошадиных сил. Об этом сказал ТАСС в кулуарах форума-выставки "Иннопром"-2017 начальник отдела перспективных технологий и развития Кирилл Казмирчук.

"У нас в линейке проекта "единая модульная платформа" (проект "Кортеж" - прим. ТАСС) представлена линейка двигателей. Наиболее мощный двигатель - V12 - имеет 850 лошадиных сил, V8 - 650 лошадиных сил и рядный 4-цилиндровый двигатель имеет 250 лошадиных сил. V12, самый энерговооруженный мотор, будет ставиться на лимузины - легкий и "тяжелый", то есть защищенный лимузин", - сказал он.

По словам Казмирчука, двигатели V8 и V12 будут ставиться на внедорожники, V4 и V8 - на микроавтобус. Двигатель V8 НАМИ разрабатывал совместно с Porshe Engineering, отметил он, а остальные два двигателя - самостоятельная разработка института.

Он также отметил, что коробка передач в рамках проекта пока создана одна - это девятиступенчатый автомат. При этом не исключено, что в будущем появятся более простые коробки передач, в частности, для двигателя V4.

Проект "Кортеж" предполагает производство машин для первых лиц - это лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус. Предполагается, что лимузин будет представлен на инаугурации президента весной 2018 года. После того как будут готовы все машины в различных кузовах для госслужащих, автомобили начнут свободно продаваться на рынке.

По словам Казмирчука, двигатель, коробка, как и делали интерьера и экстерьера, будут подбираться под каждого клиента персонально.

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