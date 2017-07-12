Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Карелии открыли первый завод по производству кормов для форели

Экономика и бизнес
12 июля, 15:33 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 12, июля. /ТАСС

По данным карельских властей, ежегодно форелеводческие хозяйства региона закупают до 25 тыс. тонн рыбных кормов у производителей Финляндии, Дании и Италии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Карельские рыбные заводы" открыла в Петрозаводске первый в Карелии завод по производству кормов для форели. В торжественной церемонии приняли участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков.

По данным карельских властей, ежегодно форелеводческие хозяйства региона закупают до 25 тыс. тонн рыбных кормов у производителей Финляндии, Дании и Италии. С учетом развития аквакультуры к 2020 году, когда планируется выращивать 30-35 тыс. тонн форели в год, потребность в закупке кормов увеличится до 50 тыс. тонн.

"Это первое предприятие, которое будет производить корм для форелевых хозяйств в таких объемах. Для нас это очень важно, потому что весь корм импортный, завозится с европейских стран, и, конечно, это позволит удешевить производство форели и повысить независимость в этом компоненте, создать конкуренцию на рынке. Это очень важно для России. Если заявленные производственные планы сбудутся, то это будет крупное приятие, которое сможет покрыть до 50% рынка по кормам для форели", - сказал Шестаков.

Как рассказал ТАСС представитель компании "Карельские рыбные заводы" Андрей Царев, на предприятии планируется выпускать до 4 тыс. тонн кормов в год. Есть перспективы расширения производства до 17 тыс. тонн кормов в год. Объем инвестиций составил 65 млн рублей. В будущем планируется создать собственный лабораторный комплекс для контроля качества выпускаемой продукции и входящего сырья, сейчас его приходится делать в Москве, отметил Царев.

"На сегодняшний день наша активно развивающаяся отрасль аквакульутры во многом зависит от поставок кормов из Европы, и сегодняшнее открытие завода это реальный шаг для того, чтобы создать систему полного цикла в Карелии, в России. Я уверен в том, что наши корма будут конкурентоспособными и заместят зарубежные", - отметил врио главы Карелии Парфенчиков.

В республике сейчас работает 56 рыбоводных хозяйств, на которых трудятся более 2 тыс. человек. В 2016 году на озерах Карелии вырастили 21,2 тыс. тонн товарной форели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AFP: от Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
3
Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированными
4
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
5
В Кремле считают нормальным перенос сроков сдачи ледокола "Арктика"
6
ВС РФ ликвидировал Международную конфедерацию союза художников
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама