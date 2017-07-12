НАМИ: автомобили проекта "Кортеж" по цене - конкуренты Mercedes, Bentley и Rolls-Royce

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Автомобили проекта "Кортеж" - лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус - по цене, а также своим характеристикам будут конкурировать с такими брендами, как Mercedes S-Klasse, Bentley и Rolls-Royce. Об этом сказал ТАСС в кулуарах форума-выставки "Иннопром-2017" начальник отдела перспективных технологий и развития НАМИ (разработчик автомобилей проекта "Кортеж") Кирилл Казмирчук.

"Нас можно сравнивать с Mercedes S-Klasse, Bentley, Rolls-Royce. Они (автомобили проекта "Кортеж" - прим. ТАСС) и по оснащению, и по качеству будут аналогом этих марок, в целом наш проект коммерческий. Понятно, что их ценовой уровень - примерно Mercedes S-Klasse. Это не "Жигули" и не Renault", - сказал он.

Казмирчук отметил, что разброс цен на модели Mercedes S-Klasse - от 6 до 13 млн рублей. "Это массовый автомобиль? Да, массовый. Но каждый его может купить? - конечно нет", - сказал он.

НАМИ в рамках проекта создал свою автоматическую девятиступенчатую коробку передач, а также три вида турбированных двигателей - V4, V8 и V12 на 250, 650 и 850 лошадиных сил соответственно.

Проект "Кортеж" рассчитан на создание автомобилей во всех типах кузова для первых лиц и госслужащих. После того как эти автомобили будут представлены, проект выйдет на коммерческие рельсы, и автомобили проекта будут доступны для покупки всем желающим. Как рассказал представитель НАМИ, возможно, в будущем будет создан упрощенный вариант коробки передач для двигателя V4, и клиентам будет доступен выбор как коробки передач, так и двигателя, наравне с интерьером и экстерьером.

Что касается двигателей, Казмирчук отметил, что отечественные производители уже заинтересовались двигателем V4 и, возможно, будут устанавливать их на свои машины. Казмирчук добавил, что количество лошадиных сил в автомобилях, доступных массовым потребителям, можно будет снизить, сняв турбину.