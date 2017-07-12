Грузооборот Мурманского рыбного порта в первом полугодии увеличился на 23%

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МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Мурманский морской рыбный порт (ММРП) в первом полугодии 2017 года почти на четверть увеличил объемы перегрузки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе порта.
"Общий грузооборот по итогам шести месяцев вырос на 22,7% к первому полугодию 2016 года", - сказали в пресс-службе. Объем перегрузки за полугодие достиг 177,2 тыс. тонн. Из них на рыбу приходится 97,9 тыс. тонн.
В июне отмечался особенно сильный рост поставок. В рыбный порт доставили 23,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это на 24,5% больше, чем в июне 2016 года, а общий грузооборот ММРП в июне вырос более чем на 50% относительно июня 2016 года.
Всего в июне Мурманский морской рыбный порт принял 105 судов, в том числе пять судов по совместному проекту порта и компании "Сахалин-Шельф-Сервис", обслуживающей буровые установки в Арктике.