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Грузооборот Мурманского рыбного порта в первом полугодии увеличился на 23%

Экономика и бизнес
12 июля, 15:45 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 12, июля. /ТАСС

Объем перегрузки в порту за полугодие составил 177,2 тыс. тонн

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МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Мурманский морской рыбный порт (ММРП) в первом полугодии 2017 года почти на четверть увеличил объемы перегрузки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе порта.

"Общий грузооборот по итогам шести месяцев вырос на 22,7% к первому полугодию 2016 года", - сказали в пресс-службе. Объем перегрузки за полугодие достиг 177,2 тыс. тонн. Из них на рыбу приходится 97,9 тыс. тонн.

В июне отмечался особенно сильный рост поставок. В рыбный порт доставили 23,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это на 24,5% больше, чем в июне 2016 года, а общий грузооборот ММРП в июне вырос более чем на 50% относительно июня 2016 года.

Всего в июне Мурманский морской рыбный порт принял 105 судов, в том числе пять судов по совместному проекту порта и компании "Сахалин-Шельф-Сервис", обслуживающей буровые установки в Арктике.

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