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Уральский технопарк поможет вузам реализовывать научные программы и стартапы

Экономика и бизнес
12 июля, 15:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Технопарк "Университетский", расположенный в Свердловской области, подписал соглашения о совместной реализации научных программ с четырьмя вузами региона

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Руководство технопарка высоких технологий "Университетский", расположенного в Свердловской области, подписало на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге соглашение с ведущими вузами региона, предусматривающее совместную разработку и реализацию образовательных программ и поддержку стартапов, сообщили в среду в департаменте информационной политики губернатора области. В дальнейшем в технопарке планируют сотрудничать и с университетами соседних регионов.

"Технопарк подписал четыре соглашения о совместной реализации научных программ с Уральским государственным горным университетом, Уральским государственным экономическим университетом, Уральским государственным университетом путей сообщения, а также с Уральским государственным медицинским университетом", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора технопарка Дениса Скоморохова, в рамках соглашения планируется разрабатывать и реализовывать программы в сфере инновационной деятельности и наукоемкого предпринимательства и активно вовлекать студентов в инновационную деятельность путем организации практики ЗD-моделирования в производственных процессах инновационных предприятий.

"Вузы являются одними из ключевых центров подготовки инновационных стартапов, и мы готовы дальше эти стартапы подхватывать для того, чтобы содействовать их внедрению на крупные предприятия региона. Таким образом, мы замыкаем цикл от разработки идеи до внедрения. Мы намерены развивать взаимодействие с вузами Тюмени, Перми, Челябинска - это тоже потенциальная сфера нашего интереса, потому что другой такой высокотехнологичной технопарковой площадки у этих регионов нет", - сказал Скоморохов.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 37 компаний-резидентов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее тема в этом году - "Умное производство", страной - партнером выставки является Япония. "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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