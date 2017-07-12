Минэнерго усилит контроль за строительством ТЭС в Крыму

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов предложил усилить контроль за ходом строительства тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму и подчеркнул необходимость ввода энергообъектов в срок.

"Черезов отметил необходимость завершения работ по строительству на территории Крымского полуострова объектов базовой генерации в I квартале 2018 года, отдельно отметив важность своевременного завершения мероприятий по строительству объектов внешней инфраструктуры снабжения станций, а также обратил внимание подрядных организаций на необходимость наращивания темпов строительства объектов и усиления контроля за ходом строительства", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Черезов лично проинспектировал ход строительства энергообъектов на полуострове и провел совещание о реализации мероприятий по строительству ТЭС.

Ранее о том, что первые блоки крымских ТЭС будут введены в I квартале 2018 года, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он отметил, что на сроки строительства станций не повлияет и возможный отзыв газовых турбин для ТЭС, если будет доказано, что они были произведены компанией Siemens.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Россия поставила в Крым турбины немецкой Siemens, несмотря на санкции Евросоюза. При этом одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, называлась компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 46%.

В ответ госкорпорация "Ростех", дочернее предприятие которой - "Технопромэкспорт" - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке. При этом не уточнялось, кто является производителем турбин.

В российском представительстве Siemens сначала опровергли факт поставки турбин на полуостров, однако позднее заявили, что по крайней мере две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, были все-таки перемещены в Крым. В итоге Siemens подала иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки в Крым газотурбинных установок немецкой компании. Siemens подчеркивала, что настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань.

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, возможный отзыв турбин компанией Siemens никак не повлияет на сроки ввода ТЭС - первые блоки электростанций будут введены в I квартале 2018 года.