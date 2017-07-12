Минфин по-прежнему ожидает инфляции в 4% в 2017 г., несмотря на холодное лето

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минфин по-прежнему прогнозирует инфляцию в России по итогам 2017 года на уровне 4%, несмотря на холодное лето. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В этом году сложилось холодное лето. Удешевление продуктов питания, в первую очередь овощей, которое начинается, как правило уже в июне-июле, отодвинулось немножко на более поздние сроки. Поэтому и инфляция в июне несколько увеличилась, - сказал министр. - Считаем, что все это будет нивелировано, наши оценки в текущем году сохраняются - около 4%, даже несколько ниже".

В июне, по данным Росстата, инфляция в России ускорилась до 0,6% после 0,4% в мае, а в годовом выражении рост потребительских цен составил 4,4%.

Как заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический показатель оказался выше ожиданий.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин подчеркнул, что Минэкономразвития не меняет прогноз по инфляции на 2017 год на уровне 3,8%, несмотря на высокую инфляцию в июне.