Росимущество выставило на торги издательство "Детская литература" за 120 млн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Росимущество выставило на торги 100% акций издательства АО "Издательство "Детская литература". Его первым редактором был Самуил Яковлевич Маршак - поэт, переводчик, драматург, автор популярных детских произведений "Умные вещи", "Где обедал воробей?", "Усатый-полосатый", "В гостях у королевы" и др.

Как сообщается в пресс-релизе российского ведомства, заявки на участие в продаже с 12 июля начал принимать Российский аукционный дом.

Начальная цена актива составляет 120 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 сентября 2017 г., итоги аукциона будут подведены 11 сентября в 11:00 мск.

Издательство "Детская литература" является первым и старейшим в России специализированным издательством, выпускающим книги для детей и юношества. Оно было создано на базе детского сектора издательства "Молодая гвардия" и школьного сектора Государственного издательства художественной литературы.