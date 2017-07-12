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Зампред ВЭБ: ЦБ может снизить ключевую ставку до 8,5% к концу года

Экономика и бизнес
12 июля, 17:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

В то же время Андрей Клепач предостерег Центробанк от попыток снизить инфляцию через ограничение ликвидности или повышение процентных ставок

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Центральный банк РФ продолжит снижение ключевой ставки после некоторой паузы, вызванной неожиданным ростом инфляции в июне, и доведет ее до уровня 8,5% к концу года, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя ВЭБ и главный экономист банка Андрей Клепач.

Интервью

Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач

Андрей Клепач: у российской "оборонки" есть, что показать

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"Я надеюсь, что ЦБ, после некоторой паузы, снизит ее до уровня 8,5%", - сказал Клепач на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

Банк России назвал уровень инфляции в 4,4% в июне 2017 года "шоком" и "неприятным сюрпризом", однако при этом регулятор подчеркнул, что скачок инфляции пока не представляет угрозы для планов по снижению инфляции до 4%.

Главный экономист ВЭБ также предостерег ЦБ от попыток снизить инфляцию монетарными методами через курс или повышение процентных ставок, поскольку такие действия негативно отразятся на ряде секторов экономики.

"Но это не лечится курсом и процентными ставками, не дай бог в этих условиях ограничивать ликвидность. Ничего кроме негативного эффекта для тех же аграриев и экономики в целом это не даст", - сказал Клепач.

По мнению Клепача, рост цен на плодоовощную продукцию из-за холодной погоды и дождей может поставить под угрозу достижение цели по инфляции в 2017 году.

"Риски, которые здесь существуют, могут быть связаны скорее с будущим урожаем и с теми потерями из-за дождливой погоды, которые особенно скажутся на плодоовощной продукции. Там может быть серьезное подорожание, это может несколько повысить инфляцию", - сказал Клепач.

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