Сергей Иванов призвал привлекать местные кадры к строительству в Тамани терминала ОТЭКО

ТАМАНЬ /Краснодарский край/, 12 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе осмотра с помощником главы государства Игорем Левитиным строящегося в порту Тамани терминала группы компаний ОТЭКО призвал привлекать к его созданию специалистов из Краснодарского края.

Как отметил председатель совета директоров группы ОТЭКО Мишель Литвак, реализация проекта позволит создать в регионе более тысячи рабочих мест. По словам Иванова, руководство компании может столкнуться с нехваткой кадров.

"Создается современное производство, но многое упирается в нехватку квалифицированных кадров. Вахтовый метод не покроет дефицит кадров, нужны местные специалисты, - заметил он.

Литвак, в свою очередь, пояснил, что в планах группы компаний создание в Тамани специального среднего учебного заведения для подготовки специалистов отрасли, в также микрорайона для их проживания.

Делегация осмотрела строительную площадку Таманского терминала навалочных грузов, включая подходную транспортно-коммуникационную эстакаду с причалами, хранилище угля, объемом 950 тысяч тонн. Кроме того, гости посетили объекты Таманского перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и СУГ: причалы, хранилища, железнодорожную станцию "Железный Рог", где идет сортировка поездов.

Проект ОТЭКО

Группа компаний "ОТЭКО" является крупнейшим частным инвестором в портовую инфраструктуру юга России. С начала 2000-х годов ОТЭКО реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.

Индустриальный парк ОТЭКО, в частности, будет состоять из высокотехнологичных заводов общей мощностью 11 млн тонн: завода по производству аммиака мощностью 2,5 млн тонн в год, по производству карбамида (2 млн тонн в год), по производству метанола (3,5 млн тонн в год), по переработке широкой фракции легких углеводородов (1 млн тонн в год), по получению высокооктановых компонентов бензина из сжиженных углеводородных газов (1 млн тонн в год) и установки для получения высокооктановых компонентов бензина из нафты (1 млн тонн в год).

В агропромышленный кластер войдут завод по переработке сои (до 1 млн тонн в год), завод по производству комбикормов (до 0,5 млн тонн в год) и высокотехнологичный тепличный комплекс (до 0,55 млн тонн в год).

Кроме того, в индустриальный парк войдут терминальные перегрузочные комплексы: Таманский зерновой терминал (перевалка 14,5 млн тонн в год), Таманский терминал навалочных грузов (35 млн тонн в год), перевалочная база крупногабаритных и тяжеловесных грузов (300 тыс. тонн в год), Таманский универсальный терминал (3 млн TEU в год), Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и СУГ с реконструкцией Таманской базы СУГ и строительством нового причального комплекса СУГ (перевалочная мощность - 20 млн тонн в год).

Входящая в ГК "ОТЭКО" компания "Таманьнефтегаз" также построит 3,5 км железнодорожных путей общего пользования, примыкающих к развивающейся железнодорожной инфраструктуре полуострова Тамань. Новая ветка позволит увеличить объем перевозок в сторону терминалов ОТЭКО до 70 млн тонн в год. Объем инвестиций составит 362 млн рублей.