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Резидент уральского технопарка реализует проект строительства зданий с помощью 3D-печати

Экономика и бизнес
12 июля, 17:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Для этой технологии специалисты будут разрабатывать инновационный строительный материал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Проект 3D-печати архитектурных объектов впервые будет реализован одним из резидентов на площадке технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский". Для этого специалисты будут разрабатывать инновационный строительный материал, сообщил ТАСС руководитель инжинирингового центра технопарка Виталий Баланчук.

"Проект по 3D-печати зданий фирмы, которая специализируется на строительстве малоэтажных домов, переедет в наш технопарк из Кургана, потому что там нет места, где можно проводить эксперименты, и нет материальной базы. Екатеринбург - это как раз такая локация, где сосредоточены производители строительных смесей и материалов, есть технопарк с комфортной средой для развития инноваций", - сказал Баланчук по итогам прогноз-сессии международной промышленной выставки "Иннопром-2017" "Дизайн экосистем: поиск новых сценариев и возможностей для развития городской среды и ее элементов".

По его словам, технопарк "Университетский" впервые будет помогать реализации подобного проекта. "Сегодня эта технология только зарождается, очень мало тех, кто занимается 3D-печатью зданий именно в России, для нашей страны это, наверное, второй проект. И мы планируем, что к осени начнется этот процесс. Возможно, сначала это будет один этаж до 100 кв. м, а потом мы постепенно будем масштабировать", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что механическая часть отработана, главная задача - создать необходимый стройматериал. "В мире нет материала, из которого можно строить такие здания, нам нужен именно отечественный материал. Есть геобетон - челябинская разработка, но его нужно модифицировать. В Екатеринбурге как раз есть база в Уральском отделении РАН, где можно экспериментировать с материалами, из которых эти дома будут печатать", - пояснил Баланчук.

По мнению эксперта, для развития новой отрасли необходимо учить дизайнеров методам аддитивного производства, потому что многие их проекты не подходят для 3D-печати. "Дизайнер должен понимать технологию и сразу верно проектировать здание, чтобы оно не рухнуло при печати. Кроме того, необходима актуализация нормативной базы, потому что даже если мы напечатаем дом, нам не дадут его эксплуатировать. Также мы стали моделировать системы печати, потому что материал дорогой и просто так проводить эксперименты нельзя", - пояснил он.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 37 компаний-резидентов.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика".

Генеральный информационный партнер и оператор пресс- центра - информационное агентство ТАСС.

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