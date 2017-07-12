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ЦБ зафиксировал случаи нелегального считывания информации с чипов платежных карт

Экономика и бизнес
12 июля, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Использование полученной информации для создания копии платежной карты затруднительно, отмечает регулятор

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© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) зафиксировал единичные случаи использования устройств, способных считывать информацию с чипов платежных карт, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

При этом такое считывание не приводит к автоматическому несанкционированному переводу денежных средств.

"В соответствии с технологией EMV (международный стандарт для операций по банковским картам с чипом) каждая транзакция, осуществляемая при помощи чипа, уникальна за счет использования криптографических преобразований", - говорится в сообщении.

Использование злоумышленниками полученной информации для создания копии платежной карты возможно, но затруднительно, добавили в Банке России.

В случае совершения несанкционированной операции по переводу денежных средств с использованием платежной карты, в том числе оборудованной чипом, владельцу карты необходимо обратиться в банк-эмитент, заблокировать карту и написать заявление о несогласии с проведенной операцией. Оператор по переводу денежных средств обязан рассмотреть это заявление и предоставить клиенту всю информацию о результатах его рассмотрения в течение 30 дней (если перевод не был трансграничным).

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