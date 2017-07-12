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Власти Подмосковья рассматривают возможность создания нового технопарка в Котельниках

Экономика и бизнес
12 июля, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Создание технопарка планируется на территории бывшего коврового комбината площадью 4 га

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Московской области (КРМО) и администрация городского округа Котельники могут создать новый технопарк на базе бывшего коврового комбината. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

"По итогам переговоров мы пришли к выводу, что в настоящее время на имеющейся территории площадью 4 га может быть создан технопарк. Договорились, что руководитель управляющей компании "Люберецкие ковры", подготовит соответствующую презентацию, после чего начнется проработка организационных аспектов", - цитируется в сообщении глава округа Галины Дюкаревой по итогам обсуждения "вопроса создания на территории бывшего коврового комбината индустриального парка или технопарка" с первым заместителем генерального директора "Корпорация развития Московской области" Алексеем Мариным и руководителем департамента инвестиций, проектного сопровождения и развития промышленных площадок корпорации Алексеем Успенским в Котельниках.

ТД "Люберецкие ковры" работает с 2015 года. Генеральный директор компании - Александр Масленко. В настоящее время компания распоряжается участком, на котором был ранее размещен ковровый комбинат, сообщила Дюкарева.

Ковровое производство в Котельниках появилось после Великой отечественной войны на трофейном оборудовании, согласно данным официального сайта администрации города. Позднее вокруг комбината появилось поселение, которое было преобразовано в микрорайон "Ковровый".

В настоящее время на территории Московской области семь действующих технопарков, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на министерство инвестиций и инноваций Подмосковья. Уровень их заполняемости выше 70%.

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