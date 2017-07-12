"Достаточно эффективный объект": "Роснефть" получила Эргинское месторождение

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Ирина Мандрыкина/. Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде - обрело владельца. По итогам аукциона в среду право на разработку Эргинского получила "Роснефть", а разовый платеж в ходе торгов увеличился со стартовых 7,4 млрд до 20,07 млрд рублей.

"Это крупный объект на суше, расположенный на территории, близкой к инфраструктуре, точкам сбыта углеводородов. Результаты аукциона, который был сегодня проведен, отражают, что участок имеет большой потенциал по развитию, добыче и экономическим результатам работы недропользователей на участке", - прокомментировал результаты торгов глава Минприроды России Сергей Донской.

Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть". В частности, Эргинский участок граничит с Приобским ("РН-Юганскнефтегаз") и Западно-Эргинским ("Конданефть") месторождениями "Роснефти", которые уже обладают развитой инфраструктурой.

"Эргинский участок станет интегральной частью одного из наиболее перспективных добычных кластеров в российской нефтегазовой отрасли, основу которого составляет "РН-Юганскнефтегаз", - сообщила "Роснефть". По данным компании, "интегральный подход к разработке Кондинской группы месторождений и Эргинского участка позволит обеспечить высокую синергию и ускоренное освоение ресурсного потенциала месторождений с учетом инфраструктуры".

Главный конкурент

Всего на аукционе было сделано 17 шагов по 10% от установленного стартового платежа в 7,4 млрд рублей. Главным конкурентом "Роснефти" в борьбе стала саратовская "ПионерГео".

"Основная борьба была между "Роснефтью", что ожидаемо, и "ПионерГео" - здесь была интрига. С одной стороны, это компания не очень известная, но я понимал, что если она была допущена к участию в аукционе, она будет биться до конца", - сказал министр.

Вместе с тем Донской ушел от прямого ответа на вопрос, почему "ПионерГео", не имеющая мощностей по переработке нефти в регионе, все-таки была допущена к торгам, и сослался на излишнюю предосторожность от последующих претензий и обвинений в ограничении конкуренции. "То не допустили - почему? Теперь допустили - почему? Я своим коллегам сказал - давайте всех допускать, чтобы претензий потом не было, что мы кого-то там не допустили", - объяснил министр.

О компании известно немного. Согласно данным базы "Спарк", "ПионерГео" зарегистрирована в Саратовской области и специализируется на управлении финансово-промышленными группами. Генеральным директором компании является Алексей Прозоров. На вопрос, в чьих интересах подавала заявку компания, глава Минприроды ограничился комментарием: "Как минимум, они молодые".

Много инвестиций не потребуется

По оценке главы Минприроды, предварительный объем капитальных затрат, которые потребуются "Роснефти" на подготовку к разработке месторождения, составит порядка $500 млн (более 30 млрд рублей) за два года. "Уровень добычи на месторождениях такого уровня может составлять до 4-5 млн тонн ежегодно, и этих показателей на Эргинском месторождении можно ожидать через 5 лет после ввода в эксплуатацию", - сказал министр.

Он подтвердил, что предварительная оценка условной цены тонны запасов, исходя из прогнозного объема ресурсов и окончательной цены за весь участок, будет корректной. В таком случае за условную тонну запасов "Роснефть" заплатит порядка 195 млн рублей.

На вопрос, не обошелся ли участок "Роснефти" слишком дешево, Донской заявил, что так не считает: "Неправда. Надо рассматривать не с точки зрения того, что вы приобрели на аукционе и на этом остановились. Позже происходит уточнение запасов, плюс месторождение находится рядом с уже имеющейся инфраструктурой - это повлияет на окончательный проект, объемы добычи. Мы понимаем, что для них ("Роснефти") это в любом случае будет достаточно эффективный объект".

Интерес не оправдал ожиданий

Ранее Донской неоднократно заявлял, что Минприроды ожидает высокой конкурентной борьбы за месторождение. Действительно, в разное время интерес к нему проявляли почти все российские нефтяные компании. В частности, после первого объявления аукциона в марте этого года "Роснефть", Газпром нефть" и "Лукойл" официально подтвердили свои намерения участвовать в торгах. Ранее месторождением интересовались "Сургутнефтегаз", "Новатэк" и "Независимая нефтегазовая компания".

В прошлом году консорциум Российского фонда прямых инвестиций и арабского фонда Mubadala лоббировал изменение условий аукциона, предлагая внести спецусловия по привлечению миноритарного партнера, которым в итоге должен был стать арабский фонд. Провести поправки не удалось, и в качестве нового интересанта на месторождение был заявлен Западно-Сибирский инвестиционный консорциум - расширенный состав предыдущей коалиции, к которому примкнули "Газпром нефть" и Газпромбанк. Однако в текущем году консорциум свои намерения на участие в аукционе не подтверждал.

Донской, отвечая на вопросы журналистов, повторял, что потенциальные участники проявятся ближе к окончанию сроков приема заявок, но сомнений в том, что их будет много, не высказывал.

Прием заявок проходил до 16 июня, по факту сбора было объявлено, что их подали только четыре претендента - "Роснефть" и ее дочерняя компания "РН-Уватнефтегаз", "Газпромнефть - Хантос" и "ПионерГео". Роснедра признали заявки от всех четырех заявителей соответствующими заявленным требованиям, и всех допустили к торгам.

"Все хорошо понимали, что цифра будет высокая, что борьба будет серьезная. Поэтому многие просто подумали: "Да, здорово, лакомо, но можно зубы обломать", - прокомментировал глава Минприроды вопрос, почему заявителей в итоге оказалось не так много.

Ранее глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов говорил, что компания не стала участвовать в аукционе из-за его низкой рентабельности и эффективности для компании, а по словам главы "Лукойла" Вагита Алекперова, компания отказалась от участия, сочтя это экономически неэффективным.

О месторождении

Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 году. Извлекаемые запасы нефти, числящиеся на государственном балансе запасов, составляют 18,842 млн тонн по категории С1 и 83,877 млн тонн по категории С2.

Месторождение пытались выставить на торги последние несколько лет, но каждый раз находились причины для очередного переноса аукциона. В итоге премьер-министр Дмитрий Медведев даже подписал распоряжение, согласно которому разыграть месторождение должны были до конца 2016 года. Однако год прошел, а аукцион так и не был объявлен.

В марте этого года Роснедра все-таки объявили торги, так и не дождавшись нового распоряжения правительства с уточненными сроками и размером стартового платежа. Из-за этого в апреле ведомству пришлось торги отменять, а Донскому и главе Роснедр Евгению Киселеву - объяснять произошедшее. При этом Киселев заверял, что это "его вина" и технический недосмотр, а Донской - что не произошло ничего криминального.

В мае Роснедра все-таки утвердили новый приказ, согласно которому была назначена официальная дата аукциона - 12 июля, а стартовый платеж вырос в соответствии с текущей ценой на нефть - с 5,35 млрд до 7,4 млрд рублей.