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Минпромторг РФ отказался от проекта трехступенчатой системы преференций фармпроизводителям

Экономика и бизнес
12 июля, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Доработанный проект постановления проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, в ближайшее время он будет направлен в правительство

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ отказался от трехступенчатой системы преференций для фармпроизводителей в ее первоначальном варианте. Сейчас новый доработанный проект постановления проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, в ближайшее время он будет направлен в правительство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

Трехступенчатая система преференций должна была стать продолжением государственной политики по стимулированию российского фармацевтического производства. В первоначальном варианте она предполагала установление преимущественных прав на госторгах для компаний, которые производят лекарства из списка жизненно необходимых и важнейший лекарств на территории России по полному циклу, то есть, включая производство фармацевтической субстанции, которое зачастую является затратным.

Таким образом, компания, локализовавшая производство полного цикла, должна была получать наибольшие преференции на торгах, тогда как производители готовых препаратов допускались бы к аукциону во вторую очередь, и только после них допускались уже все остальные игроки рынка.

В ходе работы над документом Минпромторг изменил концепцию. Теперь проект постановления правительства, называемый в фармацевтическом сообществе "третий лишний", будет дополнен преференцией по цене для лекарственных препаратов, произведенных в Российской Федерации из отечественной фармацевтической субстанции или субстанции производства стран-участниц ЕврАзЭС. Это значит, что серьезных ограничений на участие в торгах не будет: участвовать в аукционе смогут компании, которые производят лекарственный препарат в России как минимум как готовую лекарственную форму.

"В итоге проведения аукционов выигрывает отечественный поставщик, предложивший минимальную цену. Если им окажется производитель полного цикла (т.е. с субстанцией), с таким поставщиком будет заключен контракт на поставку лекарственных препаратов с учетом преференции", - пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Если на аукционе не окажется ни одной компании с производством полного цикла, то для участников торгов будет работать правило "третий лишний". Суть правила "третий лишний" заключается в том, что, если в рамках госзакупок подано как минимум две заявки из стран ЕврАзЭС, предпочтение отдается кому-то из них, а не иностранному производителю. В случае если производитель готовой формы окажется единственным отечественным участником, то для него будет работать преференция, добавили в Минпромторге.

В министерстве отметили, что этот механизм позволит учесть интересы производителей готовых лекарственных препаратов, которые инвестировали средства в создание производства лекарственных препаратов в Российской Федерации, а также создать производственные компетенции в области химического и биотехнологического синтеза в России.

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