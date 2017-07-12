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ЦБ прогнозирует инфляцию в России к концу года на уровне 4%

Экономика и бизнес
12 июля, 19:20 дата обновления: 12 июля, 19:26 UTC+3

В целом за полгода показатели совпадают с расчетами регулятора, отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России с уверенностью прогнозирует инфляцию по итогам 2017 года на уровне 4%.

Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в эфире радиостанции Business FM.

"Поэтому сейчас, несмотря на такую динамику инфляции - сначала она упала чуть больше, чем мы ожидали, а потом оказалась чуть выше ожидаемого - в целом за полгода инфляция ведет себя приблизительно так, как мы рассчитывали. Поэтому мы с достаточной уверенностью смотрим на то, что к концу года будем иметь инфляцию около 4%", - сказала она.

Кредитование российской экономики в первом полугодии 2017 года выросло на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила также председатель Банка России. "Этот показатель, уже очищенный от влияния валютного курса, год к году. Это уже неплохие цифры, если сравнить с темпами экономического роста. Можно сказать, даже опережающим темпом идет рост кредитования. При этом быстрее восстанавливается кредитование физических лиц - 3,8%, кредитование предприятий - 1%", - сказала Набиуллина.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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