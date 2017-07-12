ЦБ предлагает не пускать за рубеж владельцев банков, подозреваемых в выводе активов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России предлагает в судебном порядке временно запрещать выезд за рубеж собственникам и менеджменту банков, которые подозреваются в выводе активов.

Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в эфире радиостанции Business FM.

"Поэтому у меня и было предложение, чтобы в таких случаях, когда уже есть признаки правонарушений, вывода активов, через судебную процедуру не пускать этих людей за рубеж. Но (в качестве) временной меры, в течение которой собираются доказательства. И я считаю, что это вполне обоснованное предложение, мы сейчас его обсуждаем", - сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявляла, что ЦБ рассчитывает получить право на передачу правоохранительным органам документов с банковской тайной, если это необходимо для оперативного возбуждения уголовных дел против недобросовестных банкиров. Кроме того, ЦБ рассматривает возможность ужесточения ответственности лиц, которые не входят в руководство банков.