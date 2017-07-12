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ЦБ создаст информационную базу вкладов, доступную гражданам

Экономика и бизнес
12 июля, 19:46 UTC+3

На формирование такой базы потребуется время, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России намерен создать доступную для граждан информационную базу вкладов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире радиостанции Business FM.

"Мы сейчас приняли принципиальное решение - создавать информационную базу, которая позволит нам иметь данные о вкладах граждан со стороны банков, в которую имели бы доступ сами граждане. То есть вот такая тройная проверка. Но это потребует некоторого времени - создание такой базы данных, но мы договорились, что будем ее создавать", - сказала Набиуллина.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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