ЦБ создаст информационную базу вкладов, доступную гражданам

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России намерен создать доступную для граждан информационную базу вкладов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире радиостанции Business FM.
"Мы сейчас приняли принципиальное решение - создавать информационную базу, которая позволит нам иметь данные о вкладах граждан со стороны банков, в которую имели бы доступ сами граждане. То есть вот такая тройная проверка. Но это потребует некоторого времени - создание такой базы данных, но мы договорились, что будем ее создавать", - сказала Набиуллина.