Глава Минфина ожидает цену на нефть в ближайшее время в $40-50 за баррель

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозирует, что в ближайшее время цена на нефть будет колебаться в районе $40-50 за баррель и даже может достигнуть отметки в $60 за баррель.

"По нашим меркам, диапазон цены на нефть в ближайшее время будет колебаться где-то от $40 до $55, максимум $60 за баррель. Скорее всего, даже от $40 до $50 за баррель. При расчетах наших бюджетных корректировок нам надо принимать это во внимание", - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".

Силуанов подчеркнул, что также нужно быть готовым к значительному падению цены, "как было в начале 2016 года, когда нефть стоила $25-26".

По словам главы Минфина, возможные колебания стоимости нефти обязывают государство накапливать резервы для выполнения своих обязательств, вне зависимости от внешнеэкономических условий, что будет в целом говорить об устойчивости российской финансовой системы.

Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что федеральный бюджет в 2018 году будет балансироваться при цене на нефть в $50-55 за баррель. При этом, как заявлял Силуанов, стоит задача сбалансировать бюджет на 2019 год при цене на нефть в $40-45 за баррель. Избавиться от "нефтяной зависимости", по его словам, поможет новое бюджетное правило.