Силуанов надеется, что новых ограничений от Запада по финансовому сектору РФ не будет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов надеется, что западные страны не введут новые ограничения в отношении финансового сектора РФ.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Надеюсь, что разум восторжествует, дополнительных финансовых ограничений как для своих собственных инвесторов, я имею в виду для иностранных компаний, так и для участников российских не произойдет", - сказал он, отметив, что к уже введенным санкциям "экономика РФ адаптировалась".

Силуанов пояснил, что дополнительные ограничения могут ударить как по иностранным инвесторам, которые являются покупателями значительной части российских бумаг, в том числе ОФЗ, так и по ситуации с источниками финансирования дефицита бюджета РФ. "Безусловно, нас санкции беспокоят. Мы видим на рынке, предположим, государственных облигаций достаточно большая доля присутствует иностранных инвесторов. Если здесь будут введены дополнительные ограничения, безусловно, это скорректирует ситуацию на финансовом рынке", - пояснил он.

При этом Силуанов отметил, что Минфин не ожидает оттока средств из российских бумаг в случае введения дополнительных антироссийских санкций. "Как правило, такого рода инвесторы быстро не уходят из бумаг и проводят достаточно консервативную политику", - отметил министр.

По словам главы Минфина, на состоявшемся в Гамбурге саммите G20 деятельность финансового сектора РФ в условиях санкций получила высокую оценку экспертов. "Ко мне подходили коллеги-финансисты как из западноевропейских стран, так из стран с развивающимися экономиками, все позитивно реагировали на нашу ситуацию в экономике и с финансами, когда узнавали, что в этом году экономика вырастет на 2%, дефицит бюджета у нас в этом году будет около 2%, инфляция снижается. Все говорили: да, вы молодцы, экономически очень здорово сработали", - рассказал Силуанов.

"Мы и дальше продолжим реализовать нашу финансовую, бюджетную политику в рамках тех ограничений, которые существуют. Мы должны ограничить себя от возможного влияния извне - а это экономическая безопасность нашей страны", - заключил министр.