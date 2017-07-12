Япония представила на "Иннопроме" ванну с самонагревом и симуляторы усталости за рулем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Японские компании впервые представили на международной промышленной выставке "Иннопром-2017" такие умные вещи, как "интеллектуальная" сантехника, технология строительства домов, способных выдержать землетрясения и селевые потоки, а также тренажеры для подготовки водителей к сложным условиям вождения. Япония - страна-партнер "Иннопрома-2017" - представлена десятками компаний на стенде общей площадью 4 тыс. кв метров.

Разработчики надеются, что с помощью выставки им удастся продвинуть на российский рынок технологии, которые уже прижились в Японии.

Прокачу с ветерком

Одна из японских компаний, разрабатывающих программы 3D-моделирования, на "Иннопроме" представила тренажер для подготовки водителей к сложным условиям вождения. Он представляет собой водительское кресло с настоящей коробкой передач, педалями тормоза и газа и тремя мониторами. У тренажера есть несколько режимов: один обучает вождению в туннелях, второй - на мокрой от дождя дороге, третий - вырабатывает сосредоточенность в условиях усталости.

"У нашего тренажера коробка передач автомат, так как механика не пользуется спросом в Японии. Есть вариант установить руль как с правой стороны, так и с левой", - рассказывает посетителем выставки сотрудник компании Людмила Мияхара.

Одна из посетительниц выставки опробовала свои навыки вождения, "нажав на газ" в условиях мокрой от дождя дороги, и, поскольку нарушила правила, то, не справившись с управлением,"врезалась" в виртуальный грузовик.

"Эти тренажеры в Японии ... были разработаны совместно со специалистами одного из научных институтов города Нагоя. На них мы обучаем водителей езде на автомобилях - моделируем разные ситуации. Есть тренажеры для любителей и для... профессиональных водителей, которые хотят научиться управлять грузовиками", - сказала Мияхара в беседе с корреспондентом ТАСС.

По ее словам, в кресло тренажера встроены специальные датчики, которые погружают водителя виртуального автомобиля в состояние, которое он выбрал при загрузке программы на тренажере. Например, если выбрать режим вождения автомобиля в состоянии усталости, то, находясь в водительском кресле всего несколько минут, за счет работы специальных датчиков, встроенных в него, можно ощутить тяжесть в теле.

"Так постепенно мы оттачиваем навыки вождения у людей, находящихся в таком состоянии. Также мы моделируем ситуацию, что будет, если сесть пьяным за руль. С вождением в таком состоянии никто не справляется, таким образом, тренажер вырабатывает чувство ответственности у водителей", - сказала собеседница агентства.

"Умная" сантехника и виртуальный бокс

Японские разработчики также представили на "Иннопроме" программы 3D- моделирования строительства зданий. С помощью специальной программы даются самые разные рекомендации - от того, на какую глубину рыть котлован, до идеальной подсветки здания. Эта программа также автоматически подбирает материалы для домов, чтобы они могли выстоять во время землетрясений или схода селей.

В дома японские разработчики предлагают устанавливать "умную" сантехнику. Например, ванну, которая может сама нагреться, если в квартире холодно, чтобы человеку было комфортно принимать ее. Также она снабжена различными дополнительными датчиками - от радио, до подачи пены.

По словам японских разработчиков, большинство таких разработок впервые представляют на "Иннопроме". "Мы очень заинтересованы в российском рынке. Надеемся, что наша продукция будет востребована на нем", - подчеркнула Мияхара.

Кроме "умных" вещей на "Иннопроме" были представлены компьютерные игры будущего. Так, например, на стенде Русской медной компании был установлен ринг, на котором все желающие могли сразиться с виртуальными клонами ведущих боксеров.

На неравный бой вызвалась одна из жительниц Екатеринбурга Полина Лизунова. На девушку надели очки, больше похожие на шлем, и дали ей в руки два джойстика для управления своим героем в виртуальном мире. Поединок транслировался на большом экране. Несмотря на неуклюжие движения и легкие, как казалось, удары, победу одержал виртуальный герой жительницы Екатеринбурга. "Непривычно, кружится немного голова, но здорово. Хочу такую систему себе домой", - поделилась с корр. ТАСС впечатлениями после боя девушка.

Культура и технологии

По словам народного художника России, академика Российской академии художеств Виталия Воловича, здорово, что "Иннопром" дает возможность молодежи знакомиться с современными разработкам.

"Но не стоит забывать и духовной пище. Поэтому на "Иннопроме" должно быть место и культурной программе. Конечно, выставки и концерты не должны проходить в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо", их нужно проводить на культурных площадках города. В целом выставка произвела на меня хорошее впечатление", - поделился с корр. ТАСС художник.

По данным организаторов "Иннопрорма", в этом году у выставки достаточно насыщенная культурная программа. Так, в среду японская пианистка Момо Кодама дала концерт вместе Чайковский-оркестром - молодыми музыкантами из десяти стран, которые приехали на учебу в уральскую летнюю оркестровую академию.

"Момо Кодама - самая юная победительница престижного Международного конкурса ARD в Мюнхене. За свою сольную карьеру она опробовала акустику ведущих концертных залов и выступила со знаменитыми оркестрами под управлением легендарных дирижеров Сейджи Озавы, Шарля Дютуа, Кента Нагано", - сообщили в Свердловской филармонии.

Спортивный "Иннопром"

В "Ельцин Центре" в дни проведения выставки уже прошли показательные выступления и тренировочные сессии по искусству фехтования кендо - это национальная система укрепления физической выносливости и воспитания характера человека. Кендо основано на приемах владения самурайским мечом катана.

"На Урал приехали 25 сильнейших спортсменов по кендо от университетов Японии Кокугакуин, Синсю и Васинкай. Под руководством восьми мастеров кендо, самому старшему из которых 79 лет, они продемонстрировали мастерство владения мечом и телом, после чего руководитель делегации, преподаватель Университета Кокугакуин, профессор Уэхара Кичио прочел лекцию по философии кендо", - рассказали организаторы.

В третий день "Иннопрома" стартовал международный турнир по настольному теннису и прошел дружеский матч по мини-футболу между представителями деловых кругов Японии и Свердловской области.

Об "Иннопроме"

В выставке "Иннопром" принимают участие более 600 компаний, почти 95 стран направили в Екатеринбурге своих представителей, чтобы развивать промышленные связи с российскими предприятиями. За первые два дня "Иннопром" уже посетили почти 45 тыс. человек.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля.

Тема "Иннопрома-2017" - "Умное производство", страна партнер - Япония, организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС. В следующем году страной-партнером "Иннопрома" станет Республика Корея.