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Украина из-за нехватки моркови вынуждена закупать ее в Европе

Экономика и бизнес
12 июля, 23:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

Вследствие этого цены на этот импортный продукт выросли на 20%

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КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Нехватка моркови на Украине спровоцировала ее закупку в странах ЕС. Об этом сообщила в четверг компания "Шувар", занимающаяся оптовыми поставками продукции на украинский рынок.

"На этой неделе в страну начали завозить морковь из ЕС из-за острой нехватки предложения собственного продукта", - отметили в компании. Ее эксперты пояснили дефицит моркови тем, что многие производители сократили ее посевные площади из-за убытков в минувшем сезоне, а также дождливой погоды, которая препятствовала сбору раннего урожая. В связи с дефицитом моркови цены на этот импортный продукт выросли на 20% до 14 гривен (больше $0,5) за килограмм.

Последние данные Госстата Украины также подтверждают, что из-за дороговизны других овощей и мяса стоимость борща приравняется к заморским деликатесам. Так, цены на свинину с 30 мая по 10 июля повысились на 11,5% до 97,86 гривны (почти $4) за килограмм, курятина - на 7% до 46 гривен ($1,8). Килограмм говядины подорожал на 5% до 105 гривен (около $4).

Выросла и стоимость картофеля, за который теперь надо заплатить больше 9 гривен за килограмм (около $0,33), капуста подорожала на 67% до 15,80 гривен ($0,6), лук - на 18% до 11,04 гривен ($0,42), свекла - на 20% до 8 гривен ($0,3).

Пессимистический прогноз

Значительное подорожание основных продуктов питания, скорее всего, ухудшит прогноз инфляции по итогам 2017 года. Это признал глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин. По его словам, уровень инфляции может быть выше 9,1%, который ранее прогнозировал Нацбанк. "По итогам июня инфляция была несколько выше прогнозов НБУ, в том числе из-за большего роста цен на продовольственное сырье, а также сохранение усиленного влияния административных факторов. Сейчас из-за этого есть риски более высокой инфляции по итогам года, чем прогнозировал банк", - сказал он в интервью агентству "Украинские новости".

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