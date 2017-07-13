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Медведев проведет совещание по расходам на ЖКХ и жилищное строительство в 2018-2020 гг.

Экономика и бизнес
13 июля, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и глава Минфина Антон Силуанов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в четверг совещание "о расходах федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства". Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и министр финансов Антон Силуанов.

Это будет не первое совещание у премьера на текущей неделе в рамках подготовки главного финансового документа страны на очередную трехлетку. Так, во вторник, 11 июля, Медведев обсудил в Горках тему расходов федерального бюджета в 2018-2020 г. в части обеспечения сбалансированности бюджетов регионов России, а темой совещания 12 июля стало финансирование в тот же период физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики. Как отметил глава кабмина, бюджет в предстоящие годы останется достаточно сложным, а значит нужно принимать оптимальные, выверенные решения и распределять деньги, исходя из реальных возможностей. По его словам, в новом бюджете должны быть предусмотрены все необходимые средства на ключевые направления, программы и проекты.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. должен быть внесен правительством РФ в Госдуму до 1 октября.

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