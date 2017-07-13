ЦБ РФ обсудит с участниками рынка и экспертами стратегию развития при меняющейся экономике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. XXVI Международный финансовый конгресс (МФК-2017) пройдет в Санкт-Петербурге 13-14 июля. Основной темой в текущем году станут "Финансы для развития" или дальнейшая стратегия мегарегулятора в условиях нового цикла экономического роста. Также ключевыми темами обсуждений будут международные тренды в банковском регулировании, влияние глобальных рынков на российский финансовый сектор и стабилизация инфляционных ожиданий.

"Это знаменательный год, председателя (Эльвиру Набиуллину, главу ЦБ РФ - прим. ТАСС) переизбрали на новый срок, это повод задуматься о стратегии. Кроме того, существенные изменения произошли в российской экономике, она входит в новый экономический цикл, да и глобальная экономика в некотором смысле входит в новый цикл. Мы видим, что темпы роста стали достаточно устойчивыми. Хороший повод обсудить, что мы будем делать следующие пять лет, как мы видим тренды развития и что мы будем делать следующие 5 лет; основная тема "Финансы для развития" и задает основной лейтмотив всего конгресса", - сказала журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Она напомнила, что предыдущие четыре года "сквозными" темами конгресса были ценовая и финансовая стабилизация, стабильность отдельных финансовых институтов, приведение российского регулирования финансового рынка в соответствии с международными стандартами.

"Сегодня же тема развития выходит на новый план: то, как Банк России должен себя вести, когда в экономике начинается экономический рост и когда экономика начинает развиваться", - подчеркнула Юдаева.

Повестка форума

Ключевым мероприятием конгресса станет пленарная сессия "Финансы для развития" с участием Набиуллиной, министра экономического развития РФ Максима Орешкина, бывших руководителей зарубежных центробанков и западных экспертов.

Дискуссия пройдет на тему обеспечения экономического развития как одной из наиболее сложных общественных задач, которая зависит от слаженности работы всех заинтересованных участников, включая регулятора финансовых рынков.

В ходе МФК-2017 также будут затронуты актуальные темы цифровой экономики и инноваций в финансовой сфере, цифровая трансформация финансовой отрасли, судьба страхового, пенсионного и других финансовых рынков в России, защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов.

МФК - ежегодный крупнейший в России международный финансовый форум, который собирает экспертов, представителей российских и зарубежных властных структур, руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-сообщество.

Сессии конгресса - интерактивные дискуссии, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы, стоящие перед мировой финансовой системой.

В 2016 году конгресс посетили более 1000 человек из 34 стран.