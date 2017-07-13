Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ РФ обсудит с участниками рынка и экспертами стратегию развития при меняющейся экономике

Экономика и бизнес
13 июля, 0:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

Ключевыми темами МФК-2017 станут международные тренды в банковском регулировании, влияние глобальных рынков на российский финансовый сектор и стабилизация инфляционных ожиданий

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. XXVI Международный финансовый конгресс (МФК-2017) пройдет в Санкт-Петербурге 13-14 июля. Основной темой в текущем году станут "Финансы для развития" или дальнейшая стратегия мегарегулятора в условиях нового цикла экономического роста. Также ключевыми темами обсуждений будут международные тренды в банковском регулировании, влияние глобальных рынков на российский финансовый сектор и стабилизация инфляционных ожиданий.

"Это знаменательный год, председателя (Эльвиру Набиуллину, главу ЦБ РФ - прим. ТАСС) переизбрали на новый срок, это повод задуматься о стратегии. Кроме того, существенные изменения произошли в российской экономике, она входит в новый экономический цикл, да и глобальная экономика в некотором смысле входит в новый цикл. Мы видим, что темпы роста стали достаточно устойчивыми. Хороший повод обсудить, что мы будем делать следующие пять лет, как мы видим тренды развития и что мы будем делать следующие 5 лет; основная тема "Финансы для развития" и задает основной лейтмотив всего конгресса", - сказала журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Она напомнила, что предыдущие четыре года "сквозными" темами конгресса были ценовая и финансовая стабилизация, стабильность отдельных финансовых институтов, приведение российского регулирования финансового рынка в соответствии с международными стандартами.

"Сегодня же тема развития выходит на новый план: то, как Банк России должен себя вести, когда в экономике начинается экономический рост и когда экономика начинает развиваться", - подчеркнула Юдаева.

Повестка форума

Ключевым мероприятием конгресса станет пленарная сессия "Финансы для развития" с участием Набиуллиной, министра экономического развития РФ Максима Орешкина, бывших руководителей зарубежных центробанков и западных экспертов.

Дискуссия пройдет на тему обеспечения экономического развития как одной из наиболее сложных общественных задач, которая зависит от слаженности работы всех заинтересованных участников, включая регулятора финансовых рынков.

В ходе МФК-2017 также будут затронуты актуальные темы цифровой экономики и инноваций в финансовой сфере, цифровая трансформация финансовой отрасли, судьба страхового, пенсионного и других финансовых рынков в России, защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов.

МФК - ежегодный крупнейший в России международный финансовый форум, который собирает экспертов, представителей российских и зарубежных властных структур, руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-сообщество.

Сессии конгресса - интерактивные дискуссии, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы, стоящие перед мировой финансовой системой.

В 2016 году конгресс посетили более 1000 человек из 34 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента Трампу
2
Госдеп назвал гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ по дипсобственности
3
В ДНР напомнили, что Киев должен согласовывать законы с республиками Донбасса
4
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
5
Трамп считает, что Путина больше устроила бы Клинтон в качестве президента США
6
Украина из-за нехватки моркови вынуждена закупать ее в Европе
7
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигант
Темы дня
Реклама