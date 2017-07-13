Греф, Кудрин и Титов расскажут об экономике будущего на "Территории смыслов на Клязьме"

ТАСС, 13 июля. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и другие эксперты прочитают лекции участникам смены молодых экономистов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", сообщили в пресс-службе форума.

По данным пресс-службы, на смене, которая пройдет с 13 по 19 июля во Владимирской области, соберутся около 1000 активистов. "Гостями форума на этой смене [также] станут... старший вице-президент банка ВТБ Валентин Морозов, ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау... и другие представители бизнеса, банковского сектора, власти, общественных организаций и профессионального экономического сообщества", - сообщили в пресс-службе форума.

В течение недели молодые активисты вместе с гостями обсудят перспективы экономического роста, будущее технологических проектов в сфере финансов и банкинга, актуальные тренды в молодежном предпринимательстве, а также роль образования и знаний в структуре российской экономики.

На смене будет работать и Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники площадки смогут публично представить свои проекты социальной направленности, лучшие из которых получат рекомендации на получение грантов. Суммы грантов в 2017 году составят 100 тыс., 200 тыс. и 300 тыс. рублей.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет семь тематических смен. Партнерами третьей смены форума являются Центр стратегических разработок, ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ" и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.