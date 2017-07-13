ЦБ: условия для превращения рубля в международную валюту еще не сформированы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Банк России считает, что макроэкономические условия для превращения рубля в международную валюту на данный момент сформированы не полностью. Об этом говорится в докладе департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

"В наибольшей степени проработаны вопросы законодательного и нормативно-правового характера, а также ряд конкретных технических моментов. Несмотря на значительный прогресс в развитии современной финансовой инфраструктуры, российский финансовый рынок остается еще недостаточно емким, уязвим к внешним шокам", - говорится в докладе.

По оценкам департамента ЦБ РФ, в области экономической политики для повышения статуса российского рубля необходима работа по диверсификации структуры экономики и внешней торговли; развитию ликвидного рынка государственных ценных бумаг; обеспечению гарантий соблюдения прав собственности, совершенствованию судебно-правовой системы.

Кроме того, для создания спроса на российский рубль и национальные валюты стран-партнеров необходимо снижать транзакционные издержки их использования: выявлять и ликвидировать административные барьеры, совершенствовать механизмы взаиморасчетов, считают в департаменте денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Региональная валюта

В Банке России также полагают, что выход рубля за границы региональной валюты в ближайшие 10 лет маловероятен, "рубль не станет "тихой гаванью" или валютой контрцикличного спроса, как доллар США". "Интерес международных инвесторов к российским активам будет в значительной степени определяться мировой конъюнктурой. Данная специфика международного спроса может создавать процикличное воздействие на динамику валютного курса и процентных ставок на российском финансовом рынке, что может приводить к ухудшению условий проведения ДКП и "трений" в работе трансмиссионного механизма ДКП Банка России", - говорится в докладе.

При этом у российского рубля есть перспективы интернационализации в направлении усиления региональной роли, считают в ЦБ РФ. "В средне- и долгосрочной перспективе представляется целесообразным поддерживать продвижение российского рубля в качестве региональной валюты на пространстве ряда экономических объединений, в первую очередь ЕАЭС", - указано в докладе. В то же время, по мнению департамента ЦБ РФ, в вопросе регионализации следует придерживаться взвешенного подхода и исходить из экономической целесообразности при принятии решений.

Политика по оздоровлению финсектора

Предпринимаемые ЦБ действия по оздоровлению банковского сектора, включающие отзыв лицензий, не оказали существенного влияния на конкуренцию среди кредитных организаций. "Сокращение количества банков в результате проводимой Банком России политики оздоровления банковского сектора не оказало значимого отрицательного влияния на конкуренцию (измеряемую размером спреда ставок по кредитам и по депозитам - прим. ТАСС)", - к такому выводу пришли авторы исследования.

Активная надзорная политика способствовала снижению волатильности корпоративного и розничного кредитования, поясняется в исследовании. Причем в период сразу после начала оздоровления финсектора в 2014 году данная тенденция была характерна как среди банков, характеризующихся относительно низким уровнем просроченной задолженности, так, в определенной степени, и для банков с относительно высоким ее уровнем. Таким образом, на фоне отсутствия отрицательного влияния на конкуренцию Банку России удалось снизить волатильность темпов роста кредитования, что способствовало повышению устойчивости банковской системы. "По нашим оценкам, показатель системной стабильности возрос на 3,7% в розничном кредитовании и на 41% в корпоративном кредитовании", - поясняют авторы доклада.

При этом они отмечают, что для депозитов физических лиц сроком на 1-3 года и кредитов физических лиц сроком более 3 лет было характерно значимое отклонение динамики разброса ставок от тренда, существовавшего до 2014 года.

Однако в обоих случаях оно было обусловлено макроэкономическими факторами и не связано с действиями Банкам России по оздоровлению банковского сектора. "В остальных случаях отклонение динамики спреда ставок от тренда, существовавшего до проведения политики, оказалось незначимым", - указывается в исследовании.

Рынок облигаций в регионах

Подавляющее большинство выпущенных в России облигаций были привлечены компаниями из Москвы и Петербурга, в регионах этот инструмент слабо развит из-за нехватки информации об инструменте и низкой компетенции сотрудников компаний, отметили в ЦБ. "Пилотные опросы, проведенные среди региональных компаний, показывают явный дефицит информации о продукте и недостаточный уровень компетенции, как у самих предприятий реального сектора, так и у региональных подразделений инвестиционных банков и брокерских компаний", - отмечается в докладе.

По данным ЦБ, на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится более 85% объема привлеченного финансирования и более половины российских эмитентов.

Регулятор напоминает, что с 2016 года начал цикл региональных мероприятий для повышения информированности региональных компаний о возможностях выпуска облигаций. Вскоре ЦБ собирается начать проведение тематических семинаров по механизмам выпуска и условиям использования облигационных заимствований для финансовых директоров и сотрудников экономических подразделений региональных компаний.