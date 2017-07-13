ЦБ рассказал о плюсах отзыва банковской лицензии

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Политика отзыва банковских лицензий в России способствует конкуренции и повышает финансовую устойчивость добросовестных банков, говорится в исследовании на тему активной надзорной политики департамента исследований и прогнозирования Банка России, опубликованном в журнале Международного финансового конгресса.
"Политика отзыва лицензий имеет целый ряд важных позитивных долгосрочных плюсов. Она способствует росту конкуренции, в конечном счете от нее выигрывают добросовестные банки, повышается их финансовая устойчивость. В выигрыше оказываются как вкладчики, так и заемщики, особенно средний и малый бизнес", - отмечают эксперты ЦБ.
Исследование также показало, что активная надзорная политика в среднесрочной перспективе снижает уровень монополизма и повышает эффективность банковской системы, хотя в краткосрочной перспективе и происходит ослабление позиций средних и малых банков.
В этой связи ЦБ приходит к выводу, что долгосрочные выгоды от активной надзорной политики существенно перевешивают краткосрочные потери.