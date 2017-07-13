В ТОР "Южная Якутия" планируется создать с КНР сборочный завод горнорудного оборудования

ЯКУТСК, 13 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Российско-китайский завод по сборке оборудования для горных работ планируется создать в ТОР "Южная Якутия". Об этом в четверг сообщило Минвостокразвития.

"Мы серьезно рассматриваем вопрос по созданию предприятия совместно с нашими китайскими партнерами по сборке оборудования для открытых горных работ. ТОР "Южная Якутия", которая является территорией опережающего развития - это уникальный регион, по площади 414 кв. км, что больше всей территории Японии. Она обладает уникальными запасами коксующихся углей, железной руды и редкоземельных металлов, минеральных удобрений", - сказал генеральный директор компании-резидента ТОР "Южная Якутия" "Колмар" Сергей Цивилев.

Компания "Колмар" с участием китайских партнеров - государственной корпорацией "Авик Интернешнл" и "ТехГарт Пекин" - ведет строительство обогатительных комбинатов "Денисовский" и "Инаглинский" в Якутии мощностью 6 млн тонн и 12 млн тонн соответственно. Стоимость вложений по "Денисовскому" составляет почти 2,9 млрд рублей, совместные инвестиции в развитие "Инаглинского" - порядка 25 млрд рублей.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, "проекты, инициируемые компанией "Колмар", - большие и многоэтапные, этим проектам нужна поддержка". "Введение режима ТОР позволит расширить проекты, построить новые объекты, создать новые рабочие места. На них и будут распространяться налоговые льготы", - сказал он.

Одним из потребителей угольной продукции комбината "Инаглинский" станет китайская корпорация "Баостил". Действующий годовой контракт на поставки угольного концентрата в КНР - 240 тыс. тонн. Прорабатывается возможность заключения контракта на поставку концентрата со второго квартала 2018 г. общим объемом 1,5 млн тонн.

Проект по увеличению добычи угля на Чульмаканском месторождении коксующегося угля (ГОК "Инаглинский") реализуется в рамках комплексной инвестиционной программы группы "Колмар", включающей развитие Денисовского месторождения и строительство грузового терминала в бухте Мучке в Хабаровском крае. В качестве резидента ТОР "Южная Якутия" реализуется вторая очередь строительства ГОК.