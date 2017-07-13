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Авиабилеты на Курилы для туристических групп подешевеют почти вдвое

Экономика и бизнес
13 июля, 5:56 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

На субсидирование авиабилетов правительство Сахалинской области направит 12,8 млн рублей

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области направит 12,8 млн рублей на субсидирование авиабилетов до Курильских островов для туристических групп, что позволит почти вдвое сократить стоимость на билеты в данном направлении. Соответствующее соглашение в четверг подписали агентство по туризму Сахалинской области, региональные туристические компании и авиакомпания "Аврора".

"Согласно документу, подписанному сегодня, билеты до Курильских островов для туристов, путешествующих в составе туристической группы с помощью трех региональных турагентств, станут на 11 тыс. дешевле - 15-16 тыс. рублей вместо прежних 30-33 тыс. На эти цели из региональной казны будет направлено 12,8 млн рублей", - заявила на церемонии подписания и.о. руководителя агентства по туризму области Наталья Иванова.

Она пояснила, что после изменения порядка субсидирования авиаперелетов на внутренних линиях Сахалинской области наблюдался резкий спад посещения Курильских островов туристами. По результатам мониторинга, проведенного региональным агентством по туризму, бронирование туров на Курилы сократилось на 38,4%, а вклад в экономику Курильских островов туристической отрасли снизился на 27 млн рублей. В связи с этим правительство Сахалинской области решило ввести специальные тарифы для туристов, следующих на острова Итуруп и Кунашир в составе организованной группы. Региональные власти считают, что это поможет увеличить туристический поток.

Готовы к наплыву туристов

В соглашении принимают участие три островные туркомпании ("Амист" и "Омега-Плюс", расположенные на Сахалине, а также "Гидрострой-тур" на Итурупе). Компании готовы уже этим летом обеспечить проезд по новым тарифам от 60 до 100 пассажирам каждая.

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"Спрос на Курильские острова был всегда. Уже в феврале мы принимали заявки по данному направлению, но высокая стоимость авиабилетов останавливала туристов, в результате заявки не были оформлены. Сейчас будем приобретать авиабилеты по меньшей цене, у туристов останутся денежные средства, которые они могут потратить на экскурсии", - пояснила ТАСС и.о. генерального директора туркомпании "Амист" Татьяна Ипатова.

"Соглашение - хороший шаг, чтобы исправить ситуацию. Надеемся, что мы преумножим поток туристов на острова", - заявил ТАСС коммерческий директор авиакомпании "Аврора" Валерий Спиченко. Он отметил, что в настоящее время авиакомпания поставила по направлению Южно-Сахалинск - Курильск и Южно-Сахалинск - Итуруп самолеты большой вместимости.

"Спрос на авиаперелеты в данных направлениях удовлетворяется. Если будет повышенный - то вопрос будет решаться", - сказал Спиченко.

На сегодняшний день туркомпании могут предложить туристам несколько туристических программ в любое время года. На островах можно отправиться в пеший или автомобильный поход, на морскую рыбалку, в гастрономический тур, посетить вулканы и горячие источники.

В конце 2016 года правительство Сахалинской области приняло решение почти в два раза сократить дотации авиакомпании "Аврора" на региональные перевозки. С января 2017 года все билеты на региональные рейсы продаются по экономически обоснованной цене. Субсидия на авиаперелеты распространяется только для жителей Сахалинской области, они могут приобретать авиабилеты на внутренних линиях примерно в три раза дешевле их реальной стоимости. В настоящее время экономический обоснованный тариф "туда и обратно" по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск составляет 33,49 тыс. рублей, Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - 29,676 тыс. рублей.

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