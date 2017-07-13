Reuters: в Крым поставлены две новые турбины, "похожие на производимые Siemens"

ТАСС, 13 июля. Две новые газовые турбины, похожие на те, что производит германская фирма Siemens, были поставлены в Крым. Об этом сообщает агентство Reuters.

Его корреспонденты утверждают, что видели в порту города Феодосия турбины, чьи "форма и размер совпадают с изображениями турбин производства Siemens, которые можно найти в открытом доступе". Журналисты Reuters, в частности, сообщают, что турбины представляли собой "четыре объекта цилиндрической формы нескольких метров в длину, покрытых голубым и серым брезентом".

Однако, как добавляет агентство, подтверждением того, что турбины были именно производства вышеупомянутой немецкой компании, оно не обладает.

Во вторник стало известно, что Siemens подал иск против представителей компании "Технопромэкспорт" (ТПЭ) из-за поставки в Крым газотурбинных установок. В концерне ранее отмечали, что на полуостров были перемещены как минимум две из четырех газотурбинных установок, которые до этого были поставлены для реализации проекта в Тамани.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов, а ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке.