РМК готовит к запуску два медных рудника в Казахстане в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Русская медная компания (РМК) в конце 2018 года планирует начать добычу медной и медно-цинковой руды на месторождениях Аралчинское и Кундызды в Казахстане. Об этом в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" журналистам сообщил вице-президент РМК по финансам Максим Щибрик.

По его словам, мощность подземного рудника на Аралчинском составит 500 тыс. тонн руды в год. На карьере Кундызды будут добывать от 1,5 млн до 2 млн тонн руды в год в зависимости от потребностей обогатительных фабрик "Актюбинской медной компании", входящей в состав группы РМК.

Как сообщил Щибрик, инвестиции направлены на то, "чтобы обеспечить равномерную загрузку горнообогатительного комбината в Казахстане". "Это две обогатительные фабрики общей производительностью 5 млн тонн руды в год на достаточно длинный период - до 2040-х годов", - уточнил он.

РМК - холдинг, в составе которого 11 горнодобывающих и металлургических предприятий, численность сотрудников превышает 8 тыс. человек, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Один из самых крупных производителей меди в России.

Международная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля, тема - "Умное производство". Организатором выставки выступило Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер - агентство ТАСС.