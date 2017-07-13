Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РМК готовит к запуску два медных рудника в Казахстане в 2018 году

Экономика и бизнес
13 июля, 7:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Мощность подземного рудника на Аралчинском составит 500 тыс. тонн руды в год, а на карьере Кундызды планируют ежегодно добывать от 1,5 млн до 2 млн тонн руды

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Русская медная компания (РМК) в конце 2018 года планирует начать добычу медной и медно-цинковой руды на месторождениях Аралчинское и Кундызды в Казахстане. Об этом в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" журналистам сообщил вице-президент РМК по финансам Максим Щибрик.

По его словам, мощность подземного рудника на Аралчинском составит 500 тыс. тонн руды в год. На карьере Кундызды будут добывать от 1,5 млн до 2 млн тонн руды в год в зависимости от потребностей обогатительных фабрик "Актюбинской медной компании", входящей в состав группы РМК.

Как сообщил Щибрик, инвестиции направлены на то, "чтобы обеспечить равномерную загрузку горнообогатительного комбината в Казахстане". "Это две обогатительные фабрики общей производительностью 5 млн тонн руды в год на достаточно длинный период - до 2040-х годов", - уточнил он.

РМК - холдинг, в составе которого 11 горнодобывающих и металлургических предприятий, численность сотрудников превышает 8 тыс. человек, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Один из самых крупных производителей меди в России.

Международная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля, тема - "Умное производство". Организатором выставки выступило Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер - агентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла народная артистка России Тамара Миансарова
2
Азаров: Украину ждет смена власти и возвращение изгнанных политиков
3
Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю
4
Reuters: в Крым поставлены две новые турбины, "похожие на производимые Siemens"
5
Белый дом напрямую обвинил власти Украины и демократов США в предвыборном сговоре
6
Демократы Палаты представителей США внесли новую версию законопроекта о санкциях против РФ
7
Авиабилеты на Курилы для туристических групп подешевеют почти вдвое
Темы дня
Реклама