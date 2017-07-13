Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Российская экономика находится в начале нового цикла роста, заявила на Международном финансовом конгрессе глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас наша экономика находится в начале нового цикла. Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким. В этом году мы ожидаем рост на 1,3-1,8%", - сказала она.

"Внешний спрос будет меньше поддерживать нашу экономику. И внешняя волатильность будет чувствительна для нас", - сказала глава ЦБ. Она подчеркнула, что хотя экономика России научилась подстраиваться к внешним шокам, тем не менее есть ряд внутренних факторов, которые делают ее уязвимой.

По словам Набиуллиной, главной задачей ЦБ на следующие 5 лет станет не снижение инфляции, а ее удержание на целевом уровне. "В следующие 5 лет акцент нашей политики будет постепенно смещаться от достижения цели по инфляции и снижения инфляционных ожиданий к поддержанию инфляции вблизи целевого уровня (4% - прим. ТАСС) и удержанию инфляционных ожиданий на низком и заякоренном уровне", - сказала Набиуллина.

Она назвала первоочередной задачей ЦБ РФ в банковской сфере ограничение кредитования собственников банков. "Первоочередная проблема - это кредитование бизнеса собственников. Ограничение финансирования проектов собственников - норматив Н25 - введен в этом году, но применяется пока в льготном режиме", - заявила она.

По ее словам, кредитование собственников опасно по двум причинам. "Первое, банк будет смотреть сквозь пальцы на риски собственной компании, которой выдается кредит. Второе, если у проекта собственника реально возникают трудности, то последний, кому он, как показывает практика, будет возвращать деньги, - это аффилированный банк", - добавила она.

"Прибыль банковского сектора за первые 6 месяцев достигла 770 млрд рублей. Это в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года - 360 млрд рублей", - сказала она. Глава ЦБ отметила, что эти тенденции показывают, что банковская система успешно восстанавливается и наращивает кредитование.

"Вторая сфера - поддержание финансовой стабильности. Здесь акцент также смещается - от купирования негативных последствий от уже накопленных рисков к предотвращению новых системных рисков", - сказала Набиуллина. Речь идет о создании отдельного регулирования, куда будут выведены все меры макропруденциальной политики (вместо внесения изменений в существующие нормативные акты), введении коэффициента "платеж к доходу", а также новые требования к бюро кредитных историй: к самым крупным из них будут предъявляться требования агрегировать информацию о совокупном платеже по долгу заемщика. Либо, если рынок не сможет договориться, будет создан единый интегратор, отметила Набиуллина.

Социальные риски

Глава ЦБ также отметила, что цифровая революция создает социальные риски для российской экономики. "Цифровая революция и новая волна автоматизации рабочих мест, которая меняет традиционный профиль рынка труда в целом ряде профессий и секторов, создают значительные социальные риски", - сказала она.

По словам Набиуллиной, реакцией на эту ситуацию является рост популизма в политике, который сам по себе несет новые экономические риски и способствует сохранению волатильности на финансовых рынках.

Она также отметила, что растущие кибернетические риски создают угрозу для финансовых систем. "Глобальная экономика входит в новый цикл с растущими киберрисками, создающими угрозу и для устойчивости финансовых систем, и для экономического роста", - отметила Набиуллина.

Тренды мировой экономики

Основным трендом мировой экономики на ближайшие годы будет ужесточение политики центральных банков, отметила также глава ЦБ. "Основным трендом на ближайшие годы будет медленное восстановление экономики и ужесточение политики центральных банков, включая рост процентных ставок и сворачивание балансов", - сказала она.

В отношении финансовых рынков такая динамика ведет к двум противоречивым тенденциям. С одной стороны - экономический рост положительно влияет на финансовые рынки и аппетит к рискам. С другой стороны - рост процентных ставок охлаждает рынки. Поэтому, несмотря на общую стабилизацию ситуации, высока вероятность волатильности на финансовых рынках, подчеркнула Набиуллина.