Siemens не подтверждает данные СМИ о поставке еще двух турбин в Крым

БЕРЛИН, 13 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Немецкий концерн Siemens не подтверждает информацию ряда СМИ о том, что на полуостров Крым были поставлены еще две газотурбинные установки. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил представитель компании Вольфрам Трост.

"Актуальным остается наш предыдущий пресс-релиз - мы полагаем, что на полуострове находятся две наших турбины. Спекуляции еще о двух турбинах мы не комментируем", - сказал он.

Ранее о поставке новых турбин, похожих на те, что производит Siemens, сообщило агентство Reuters. Корреспонденты агентства якобы видели в порту Феодосии турбины, совпадающие по форме и размеру с теми, которые производит немецкая компания. Журналисты отметили, что турбины представляли собой четыре объекта цилиндрической формы нескольких метров в длину, покрытых брезентом.

Однако, как добавляет агентство, подтверждением того, что турбины были именно производства вышеупомянутой немецкой компании, оно не обладает.