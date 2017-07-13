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Курс доллара на Московской бирже прибавил 6 копеек

Экономика и бизнес
13 июля, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Евро вырос на 22 копейки

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 60,06 рубля. Евро укрепился на 22 копейки и составил 68,72 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,2% и составил 1957,78 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,1% и составил 1026,93 пункта.

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