Глава ЦБ РФ сообщила о готовности нового механизма санации банков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Прибыль банковского сектора РФ в первом полугодии 2017 года достигла 770 млрд рублей, что в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

По ее словам, эти тенденции показывают, что банковская система восстанавливается и наращивает кредитование.

При этом ЦБ РФ успешно проводит оздоровление банковской системы и уже почти избавился от ведущих незаконный бизнес и хронически неустойчивых банков. "Мы в значительной степени избавились от банков, бизнес которых был построен на незаконных операциях, и от многих хронически неустойчивых банков", - сказала Набиуллина. Для этого, отметила она, регулятору пришлось отучить банкиров использовать инструменты, с помощью которых они скрывали реальное положение дел в банке и выводили активы, - это создание фиктивных активов через кредитование технических заемщиков, ценные бумаги, которые хранились в ненадежных депозитариях за рубежом, вывод средств через кредитование нерезидентов.

При этом в ходе оздоровления банковского сектора перед ЦБ РФ не стоит задача только отзывать лицензии. "Мы готовы и с юридической точки зрения, и с точки зрения организации работы к использованию нового механизма санации. По мере очищения рынка и раннего выявления проблем в банках мы надеемся, что будет больше случаев, когда будет целесообразно попытаться восстановить платежеспособность банка, а не отзывать у него лицензию", - сказала Набиуллина.

После завершения работы по оздоровлению банковской системы надзор Банка России сфокусируется на вопросах развития и стимулирования. "После того, как уже большая часть пути по оздоровлению банковской системы пройдена, наши регулирование и надзор будут в большей степени сфокусированы на вопросах развития и стимулирования", - отметила глава ЦБ РФ.

На данный момент первоочередной задачей ЦБ РФ в банковской сфере является ограничение кредитования собственников банков, поскольку оно опасно по двум причинам. "Первое: банк будет смотреть сквозь пальцы на риски собственной компании, которой выдается кредит. Второе: если у проекта собственника реально возникают трудности, то последний, кому он, как показывает практика, будет возвращать деньги, - это аффилированный банк", - добавила Набиуллина. Ограничение финансирования проектов собственников - норматив Н25 (разрешает только 20% от капитала банка направлять на кредиты связанным сторонам - прим. ТАСС) - был введен в этом году, но пока применяется в льготном режиме.

Кроме того, в повестке Банка России стоит задача добиться права ограничивать операции банков с залогами, чтобы избежать вывода активов. По словам Набиуллиной, проблема возникает, когда накануне краха через залоговую массу выводятся активы, однако сегодня у регулятора есть право ограничивать или запрещать только банковские операции, а не транзакции с залогами или другим имуществом. Зачастую банки выдают залоговые кредиты предбанкротным предприятиям, сразу рассматривая залог как источник погашения кредита, что в корне неправильно. По мнению главы ЦБ, источником погашения кредита должна быть операционная прибыль заемщика, а не залог, в противном случае банковская система может превратиться в большой ломбард.