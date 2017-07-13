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Глава ЦБ РФ сообщила о готовности нового механизма санации банков

Экономика и бизнес
13 июля, 10:15 дата обновления: 13 июля, 11:48 UTC+3

Эльвира Набиуллина выразила надежду, что по мере очищения рынка будет больше случаев, когда будет целесообразно пытаться восстановить платежеспособность банка, а не отзывать лицензию

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина

© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Прибыль банковского сектора РФ в первом полугодии 2017 года достигла 770 млрд рублей, что в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

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По ее словам, эти тенденции показывают, что банковская система восстанавливается и наращивает кредитование.

При этом ЦБ РФ успешно проводит оздоровление банковской системы и уже почти избавился от ведущих незаконный бизнес и хронически неустойчивых банков. "Мы в значительной степени избавились от банков, бизнес которых был построен на незаконных операциях, и от многих хронически неустойчивых банков", - сказала Набиуллина. Для этого, отметила она, регулятору пришлось отучить банкиров использовать инструменты, с помощью которых они скрывали реальное положение дел в банке и выводили активы, - это создание фиктивных активов через кредитование технических заемщиков, ценные бумаги, которые хранились в ненадежных депозитариях за рубежом, вывод средств через кредитование нерезидентов.

При этом в ходе оздоровления банковского сектора перед ЦБ РФ не стоит задача только отзывать лицензии. "Мы готовы и с юридической точки зрения, и с точки зрения организации работы к использованию нового механизма санации. По мере очищения рынка и раннего выявления проблем в банках мы надеемся, что будет больше случаев, когда будет целесообразно попытаться восстановить платежеспособность банка, а не отзывать у него лицензию", - сказала Набиуллина.

После завершения работы по оздоровлению банковской системы надзор Банка России сфокусируется на вопросах развития и стимулирования. "После того, как уже большая часть пути по оздоровлению банковской системы пройдена, наши регулирование и надзор будут в большей степени сфокусированы на вопросах развития и стимулирования", - отметила глава ЦБ РФ.

На данный момент первоочередной задачей ЦБ РФ в банковской сфере является ограничение кредитования собственников банков, поскольку оно опасно по двум причинам. "Первое: банк будет смотреть сквозь пальцы на риски собственной компании, которой выдается кредит. Второе: если у проекта собственника реально возникают трудности, то последний, кому он, как показывает практика, будет возвращать деньги, - это аффилированный банк", - добавила Набиуллина. Ограничение финансирования проектов собственников - норматив Н25  (разрешает только 20% от капитала банка направлять на кредиты связанным сторонам - прим. ТАСС) - был введен в этом году, но пока применяется в льготном режиме.

Кроме того, в повестке Банка России стоит задача добиться права ограничивать операции банков с залогами, чтобы избежать вывода активов. По словам Набиуллиной, проблема возникает, когда накануне краха через залоговую массу выводятся активы, однако сегодня у регулятора есть право ограничивать или запрещать только банковские операции, а не транзакции с залогами или другим имуществом. Зачастую банки выдают залоговые кредиты предбанкротным предприятиям, сразу рассматривая залог как источник погашения кредита, что в корне неправильно. По мнению главы ЦБ, источником погашения кредита должна быть операционная прибыль заемщика, а не залог, в противном случае банковская система может превратиться в большой ломбард. 

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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Санация на финансовом рынке
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