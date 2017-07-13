ЦБ РФ планирует организовать прием карт "Мир" в ЕврАзЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Задачей Банка России в ближайшие годы станет организация приема карт "Мир" на пространстве Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

"Стратегическая задача на ближайшие годы - обеспечение прямого международного приема карт "Мир", в первую очередь, на пространстве ЕАЭС", - сказала она.

По словам Набиуллиной, к настоящему моменту в России выпущено 10,6 млн карт "Мир", из них более 2 млн - за последние полтора месяца. Карта "Мир" "вполне конкурентоспособна, и на внутреннем рынке обеспечивает все сервисы, к которым привыкли граждане, пользующиеся картами международных платежных систем", - сказала глава ЦБ.

Переход на "Мир"

Российские банки с 1 июля обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы "Мир". К 1 июля кредитные организации должны были обеспечить прием карт "Мир" в своих банкоматах и платежных терминалах.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 г. Из-за них 21 марта 2014 г. две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка.

С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 г. Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 г.)