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Шведский муниципалитет предъявляет новые требования к "Северному потоку-2"

Экономика и бизнес
13 июля, 13:06 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 13, июля. /ТАСС

Вопрос о разрешении прокладки Северного потока-2 рассматривается в Швеции 69 инстанциями

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СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Муниципалитет Сёльвесборга и окружная администрация провинции Блекинге на юге Швеции потребовали, чтобы до начала прокладки трубопровода "Северный поток-2" в экономической зоне королевства компания Nord Stream 2 AG представила план по извлечению труб со дна моря в будущем, что не предусмотрено в проекте в его нынешнем виде. Об этом в четверг сообщило Шведское радио.

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Представители коммуны (муниципалитета) и окружной администрации обратились в правительство, с тем чтобы, ведя переговоры с Nord Stream 2 AG, оно учитывало необходимость освобождения в будущем морского дна от проложенных по нему труб. "Когда создается столь долгосрочный проект, должен быть экономический расчет по демонтажу сооружения в будущем. Если речь идет о 20, 30 или 40 годах, должны быть деньги на проведение работ", - говорит ответственная за экологические вопросы в коммуне Сёльвесборга Хелен Горнер.

По ее словам, в руководстве коммуны надеются, что этот вопрос будет урегулирован еще до того, как правительство даст разрешение на прокладку труб. Она отмечает, что создаваемая проектом прибыль должна профинансировать в будущем демонтаж трубопровода и восстановление морского дна.

Вопрос о разрешении прокладки Северного потока-2 рассматривается в Швеции 69 инстанциями. В настоящее время демонтажного плана нет, поскольку изначально предполагалось, что этим будут заниматься после того, как трубопровод отслужит свой срок. "Мы слишком много раз наблюдали отсутствие экономических возможностей, когда нужно было восстанавливать природу после завершения эксплуатационного срока", - считает глава окружной администрации Хелена Моргонсшёльд.

Ранее представитель компании Nord Stream 2 AG в Швеции Ларс Грёнстедт сообщил  ТАСС, что решение по заявке на прокладку газопровода "Северный поток-2" в шведской экономической зоне может быть принято властями королевства в последнем квартале 2017 года. Заявка на прокладку газопровода в шведской экономической зоне была подана в сентябре прошлого года. Последние месяцы Nord Stream 2 AG направлял дополнительные материалы по вопросам, которые, по мнению шведской стороны, требовали разъяснения.

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до ФРГ, пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Общая стоимость объекта с учетом привлечения проектного финансирования - 9,9 млрд евро.

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