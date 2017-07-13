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ВЭБ ожидает принятия закона о синдицированном кредитовании в 2017 году

Экономика и бизнес
13 июля, 11:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Синдицированное кредитование, предполагающее создание синдикатов из нескольких банков, позволяет разделить риски между несколькими участниками

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. ВЭБ ожидает принятия закона о синдицированном кредитовании в 2017 году и готов формировать синдикаты, как с крупнейшими банками, так и с банками второго эшелона, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя ВЭБ Петр Золотарев.

Синдицированное кредитование, предполагающее создание синдикатов из нескольких банков, позволяет разделить риски между несколькими участниками. Такая форма кредитования также должна помочь запустить механизм проектного финансирования, который пока редко применяется в России.

"Мы должны вовлечь в хозяйственный оборот и в инвестиционную активность всех участников финансового рынка. Сегодня многие проекты в высокотехнологичной отрасли очень непросто реализовать на тех коммерческих условиях, которые сложились на рынке", - заявил Золотарев на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, подчеркнул важность механизма синдицированного кредитования и принятия закона, который должен обозначить правила создания синдикатов. Такого же мнения придерживаются и участники рынка.

"Закон должен упорядочить всю эту деятельность и дать необходимое юридическое поле и комфорт участникам этого процесса. Хорошо, если до конца года закон будет принят. Все участники рынка в этом заинтересованы", - сказал Золотарев.

Синдицирование - ключевой элемент

По его словам, коммерческие банки не могут обеспечить инновационные проекты своими инструментами финансирования. "Фабрика проектного финансирования", создаваемая в ВЭБ, предусматривает государственные гарантии, разные уровни риска и разные ставки для финансирования проектов.

Главное отличие проектного финансирования от обычного заключается в том, что все риски и обязательства сконцентрированы на экономике и активах конкретного проекта, а не участвующих в нем компаний. Банки воспринимают проектное финансирование как более рискованное.

Примером проектного финансирования является кредит для проекта по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ".

"И тут появляется ключевой элемент - синдицирование. Оно позволяет усреднить показатели для экономики проекта, сбалансировать риск и получить ту взвешенную ставку, которая удовлетворит как кредиторов, так и самого инициатора проекта", - заявил Золотарев.

Он добавил, что для финансирования высокотехнологичных проектов, особенно проектов по выпуску гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которая будет конкурентна на мировых рынках, ставка по кредиту должна находиться на уровне 6-7% в сравнении со ставками 9-11% по таким кредитам сейчас.

По его словам, после принятия закона ВЭБ готов формировать синдикаты с крупнейшими участниками рынка - Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, а также с банками второго эшелона.

"Я не вижу здесь каких-либо ограничений", - сказал Золотарев.

 

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