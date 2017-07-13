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МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году

Экономика и бизнес
13 июля, 11:12 UTC+3

Агентство ожидает, что спрос вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Gregory Bull

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским прогнозом - до 98 млн баррелей в сутки.

Об этом говорится в июльском докладе агентства.

При этом теперь МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 г. вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки относительно показателя 2016 г. Это на 100 тыс. баррелей в сутки выше июньского прогноза МЭА.

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