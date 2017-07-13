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Прямой экономический эффект для Свердловской области от "Иннопрома" составит 1,5 млрд руб.

Экономика и бизнес
13 июля, 18:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Ольга Шнайдер

Вице-губернатор Свердловской области сообщил, что экономический эффект от заключения соглашения будет рассчитан позже

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Прямой экономический эффект для Свердловской области за четыре дня международной промышленной выставки "Иннопром"-2017 составит 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на выставке, которая проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

"Опираясь и ссылаясь на методики, применяемые при расчете прямого экономического эффекта при проведении таких масштабных мероприятий, могу сказать, что при расчете учитывается средний чек за гостиницу, транспорт и питание. В это году планируется, что выставку посетят порядка 50-55 тыс. человек, причем это платежеспособные представители разных государств. Таким образом, минимальный прямой экономический эффект за четыре дня составит более 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Экономический эффект от заключения соглашения будет рассчитан позже.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой этого года стало "Умное производство", страной-партнером выступает Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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