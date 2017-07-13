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Яровая попросила Генпрокуратуру проверить законность аудита "Ашаном" поставщиков

Экономика и бизнес
13 июля, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Депутат просит Генпрокуратуру провести проверку по данному факту, дать правовую оценку намерениям "Ашана" в целях обеспечения защиты прав и интересов российских производителей

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы, руководитель федеральной мониторинговой группы "Честная цена" Ирина Яровая направила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность действий ритейлера "Ашан", который объявил о намерении проводить специальный аудит поставщиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Яровой.

Ранее "Ашан" сообщил, что с 1 января 2018 г. будет проводить социальный аудит поставщиков, с которыми работает в России. Подобный аудит компания уже проводит в других странах. Социальный аудит будут проводить 9 аудиторских компаний, эксперты которых проанализируют работу поставщиков по четырем направлениям: использование детского труда и дисциплинарные практики, норма рабочего времени и размер вознаграждения, безопасность рабочего места и общие условия труда. Если поставщик не пройдет аудит, "Ашан" будет временно приостанавливать сотрудничество с такими компаниями. Им будет дано три месяца на устранение недочетов, после чего сотрудничество продолжится.

"Тем самым торговая сеть фактически берет на себя функции контроля, создавая дополнительные условия для дискриминации отдельных поставщиков продовольственных товаров и для нарушения законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. Фактически речь идет о принудительном платном коммерческом аудите", - говорится в запросе Яровой на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки (копия есть в распоряжении ТАСС).

Международная практика свидетельствует о том, что "применение социального аудита является исключительной формой внутреннего корпоративного контроля и ни в коем случае не применяется как инструмент экспансии и прямого контроля над другими организациями", подчеркивается в запросе.

Депутат просит Генпрокуратуру провести проверку по данному факту, дать правовую оценку намерениям "Ашана" в целях обеспечения защиты прав и интересов российских производителей.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
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