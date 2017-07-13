НСПК обсуждает прием карт "Мир" с ОАЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с Арабскими Эмиратами прием платежных карт "Мир". Об этом в кулуарах Международного финансового конгресса сообщил журналистам глава НСПК Владимир Комлев.

"Мы обсуждали это с Арабскими Эмиратами. Мы рассматриваем страны, где есть большой туристический поток из России", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о переговорах по распространению приема карт "Мир". Комлев отметил, что в ближайшем времени подобные переговоры также пройдут в Чехии.

Помимо этого, по его словам, интерес к карте "Мир" есть у Приднестровья. "Мы изучаем на сегодняшний день, в чем их интерес заключается. Пока все в очень сослагательном наклонении", - пояснил Комлев.

Также в будущем карты "Мир" могут начать принимать в таких странах, как Белоруссия, Казахстан, Киргизия и, возможно, Таджикистан, добавил он.

Ранее на Международном финансовом конгрессе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что задачей ЦБ в ближайшие годы станет организация приема карт "Мир" на пространстве Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).