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НСПК обсуждает прием карт "Мир" с ОАЭ

Экономика и бизнес
13 июля, 12:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что задачей ЦБ в ближайшие годы станет организация приема карт "Мир" на пространстве ЕврАзЭС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с Арабскими Эмиратами прием платежных карт "Мир". Об этом в кулуарах Международного финансового конгресса сообщил журналистам глава НСПК Владимир Комлев.

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"Мы обсуждали это с Арабскими Эмиратами. Мы рассматриваем страны, где есть большой туристический поток из России", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о переговорах по распространению приема карт "Мир". Комлев отметил, что в ближайшем времени подобные переговоры также пройдут в Чехии.

Помимо этого, по его словам, интерес к карте "Мир" есть у Приднестровья. "Мы изучаем на сегодняшний день, в чем их интерес заключается. Пока все в очень сослагательном наклонении", - пояснил Комлев.

Также в будущем карты "Мир" могут начать принимать в таких странах, как Белоруссия, Казахстан, Киргизия и, возможно, Таджикистан, добавил он.

Ранее на Международном финансовом конгрессе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что задачей ЦБ в ближайшие годы станет организация приема карт "Мир" на пространстве Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

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