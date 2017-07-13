Заполярный филиал "Норникеля" планирует увеличить переработку руды почти в 1,5 раза

Елена Бегунова стала победителем народного голосования премии "Медиа-Менеджер России 2017"Новости партнеров 13 июля, 14:49
СМИ: правительство Индии выставит Air India на продажуТранспорт 13 июля, 14:44
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередьОбщество 13 июля, 14:43
Верховный суд инициировал структурную реформу судовПолитика 13 июля, 14:41
Оргкомитет постарается сделать билеты на ЧМ-2018 максимально доступными для граждан РФСпорт 13 июля, 14:40
Исинбаева планирует посетить ЧМ по легкой атлетике, если получит аккредитациюСпорт 13 июля, 14:35
Ямальские археологи обнаружили под Салехардом захоронение эпохи бронзыНовости Урала 13 июля, 14:34
Александр Кержаков назначен на пост координатора команд академии ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 14:24
Россия переходит на национальные кредитные рейтингиЭкономика и бизнес 13 июля, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Заполярный филиал (ЗФ) "Норникеля" планирует выйти к 2028 году на переработку 24 млн тонн руды в год против 17 млн тонн в настоящее время (рост в 1,4 раза). Об этом сообщил директор филиала Александр Рюмин в интервью корпоративному изданию компании "Заполярный вестник".
"Сейчас ЗФ перерабатывает в год чуть больше 17 млн тонн руды. А к 2028 году компания должна выйти на переработку 24 млн тонн", - сказал Рюмин.
Рост показателей связан со строительством шахты "Скалистая" на руднике "Комсомольский". Проект оценивается в сумму порядка 134 млрд рублей.
"К 2020 году мы построим здесь два самых глубоких в Евразии ствола - вентиляционный и скипо-клетевой. Каждый глубиной два километра. К 2022 году этими стволами мы вскроем месторождение богатых руд на глубине более 1700 метров. "Скалистая" в значительной мере определяет перспективу развития минерально-сырьевой базы компании на ближайшее время в части развития новых мощностей по богатым рудам", - пояснил Рюмин.
"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.