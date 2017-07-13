Заполярный филиал "Норникеля" планирует увеличить переработку руды почти в 1,5 раза

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Заполярный филиал (ЗФ) "Норникеля" планирует выйти к 2028 году на переработку 24 млн тонн руды в год против 17 млн тонн в настоящее время (рост в 1,4 раза). Об этом сообщил директор филиала Александр Рюмин в интервью корпоративному изданию компании "Заполярный вестник".

"Сейчас ЗФ перерабатывает в год чуть больше 17 млн тонн руды. А к 2028 году компания должна выйти на переработку 24 млн тонн", - сказал Рюмин.

Рост показателей связан со строительством шахты "Скалистая" на руднике "Комсомольский". Проект оценивается в сумму порядка 134 млрд рублей.

"К 2020 году мы построим здесь два самых глубоких в Евразии ствола - вентиляционный и скипо-клетевой. Каждый глубиной два километра. К 2022 году этими стволами мы вскроем месторождение богатых руд на глубине более 1700 метров. "Скалистая" в значительной мере определяет перспективу развития минерально-сырьевой базы компании на ближайшее время в части развития новых мощностей по богатым рудам", - пояснил Рюмин.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.