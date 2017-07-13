"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок

ТАСС, 13 июля. Интернет-компания "Яндекс" и онлайн-агрегатор услуг такси Uber подписали соглашение об объединении своих бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в соседних странах (Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане).

Как говорится в совместном сообщении "Яндекса" и Uber, партнеры создают новую компанию, которой также перейдет сервис по доставке еды UberEats в указанных станах.

Uber вложит в совместное предприятие $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Общая стоимость компании оценивается в $3,725 млрд. "С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам", - уточняется в сообщении.

Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 г., до этого необходимо согласовать ее с регуляторами. Сделка уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".

Перспективы и планы компаний

Как отмечается в сообщении, новая компания будет использовать технологии и знания "Яндекса" в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем, а также глобальный опыт Uber на рынке онлайн-сервисов для заказа перевозок. "Это позволит создать еще более динамично развивающийся и устойчивый бизнес, который отвечает всем потребностям пользователей и водителей, а также помогает развитию транспортной инфраструктуры городов и регионов", - полагают в компаниях.

Приложения "Яндекс.Такси" и Uber после закрытия сделки для пользователей останутся отдельными. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. В сообщении отмечается, что такое решение "позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом".

Новую компанию возглавит нынешний гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян. По его словам, партнерство с Uber поможет также быстрее расширять географию бизнеса. "Наши компании суммарно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц, и их количество выросло на 400% год к году", - отметил он. По данным на июнь, новая платформа объединяет сервисы в 127 городах в 6 странах, а суммарная стоимость поездок в месяц составляет 7,9 млрд руб., добавил Худавердян.

По оценке VTB Capital, совокупная стоимость поездок легальных перевозчиков в России в 2016 г. составила 501 млрд руб. "Таким образом, доля объединенной компании в России в 2016 г. была бы примерно 5-6% по этому показателю", - пояснил Худавердян.

Во всех странах, где работают "Яндекс.Такси" и Uber, будет действовать "роуминг", рассказал он. "Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения "Яндекс.Такси" заказать Uber, а туристы из Парижа - заказать "Яндекс.Такси" из приложения Uber", - пояснил Худавердян.

"Также мы продолжим разработку технологии беспилотного автомобиля, первые успехи которой были опубликованы несколько недель тому назад. Мы используем многолетний накопленный опыт наших инженеров, их знания в компьютерном зрении, распознавании образов и машинном обучении", - добавил гендиректор "Яндекс.Такси".

"Это объединение выгодно не только обеим компаниям, но главное - пользователям, водителям и городам", - отметил, в свою очередь, глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти. Он добавил, что эта сделка поможет Uber "в дальнейшем формировании устойчивого международного бизнеса".

Оценка эксперта

В свою очередь председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что объединение повысит количество заказов и объем поездок для таксопарков, которые до этого работали только с одним из агрегаторов, а также упростит доступ таксопарков к большему числу пассажиров.

"С другой стороны, не думаю, что тарифная политика сервисов изменится - у новой структуры остается большое число конкурентов, таких как Fasten, RuTaxi, "Максим" и Gett, занимающих значительные доли рынка. Любые решения объединенной компании, ведущие к повышению тарифов для таксопарков, приведут только к перетеканию партнеров и водителей к компаниям-конкурентам, что окажет негативное влияние на качество сервиса. Вряд ли "Яндекс" и Uber этого не понимают", - сказала она журналистам.