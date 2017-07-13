Орешкин призвал российские компании кредитоваться в рублях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал российские компании переходить к рублевому финансированию и кредитоваться в рублях.

"Я считаю, что сейчас мы находимся в такой точке, когда у нас начнется тренд на снижение внешнего долга, связанный с санкционной историей - невозможностью занять на внешнем рынке, - и начинается новый тренд, когда крупнейшие российские компании будут уже по экономическим причинам все больше переходить к рублевому финансированию", - заявил он на Международном финансовом конгрессе.

По словам министра, этот тренд будет влиять на многие макроэкономические показатели. "В принципе, можно подумать о том, чтобы этот тренд поддержать и как-то его направить, чтобы он, в том числе, дегенерировал системные риски для финансовой стабильности", - отметил Орешкин.

Как заявил глава Минэкономразвития, валютное кредитование несет риски даже для нефтяной отрасли. "Здесь есть, мне кажется, два заблуждения. Например, то, что наши нефтяные компании считают, что они - долларовые компании, хотя если посмотреть историю, то станет понятно, что рублевая цена нефти на самом деле ведет себя устойчивее, чем долларовая цена. Поэтому этот большой объем валютного долга даже для них обернулся очень высоким стрессом в тот период, когда нефтяные цены упали", - сказал он.

Орешкин напомнил о ситуациях 2008 и 2014 годов, когда частный рынок не смог бы справиться с валютными рисками без вмешательства государства. "Государству здесь пришлось вступать и оказывать поддержку, потому что если бы государство и в том, и в другом случае не вступило бы, мы бы увидели очень серьезные банкротства в нефинансовом секторе, которые потянули бы цепную реакцию в целом финансовой системы", - подчеркнул он. "Здесь с точки зрения государства при неизменном сохранении принципа плавающего валютного курса надо стараться отслеживать системные риски и смотреть, как эти риски могут повлиять на финансовую стабильность в перспективе нескольких лет", - добавил министр.

Кроме того, Орешкин отметил, что мысль о том, что валютный долг дешевле рублевого, является заблуждением. "Рублевые заимствования даже по более высокой ставке зачастую оказываются гораздо дешевле, чем валютные. И те, кто не брал на себя валютные риски, оказались в итоге в гораздо более комфортной ситуации", - сказал глава Минэкономразвития.